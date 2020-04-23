Минздрав: онкологическая помощь в России не пострадала из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/42966034-855d-11ea-b97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансирование онкологической помощи в условиях ситуации с распространением коронавируса в России не пострадало, удалось сохранить его объёмы на 2020 год. Об этом 23 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XI съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

Несмотря на то, что пришлось дополнительные ресурсы мобилизовать на другие направления, онкологическая помощь осталась в неизменном виде. Мы сохранили объёмы финансирования, которые запланированы на этот год на лечение этой категории больных, — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его словам, разработка специального регистра пациентов с онкологическими заболеваниями, который позволит отследить этапы лечения и их маршрутизацию, должна быть завершена в нынешнем году.

Ранее NEWS.ru писал, что больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ. Стационары переориентированы на борьбу с инфекцией, что делает их недосягаемыми для других больных. Жалобы на ограничение лечения были получены из 18 регионов России, приводит данные Всероссийский союз пациентов. Остаться без лечения могут тысячи человек. Уточняется, что треть больных гепатитом могут быть в тяжёлом состоянии, задержка медпомощи чревата для них серьёзными осложнениями. Переносятся операции, отменяется лучевая терапия. Не могут получить лечение пациенты с воспалением кишечника, ревматическими заболеваниями. Люди с ВИЧ не могут сдать анализы. Приостановлены плановые приёмы узких специалистов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.