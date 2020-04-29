Минздрав: один инфицированный может заразить до четырёх человек

https://static.news.ru/photo/a8e9dda0-8a0f-11ea-bae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что один инфицированный коронавирусом может заразить от двух до четырёх человек.

Очень важный ещё показатель такой, как индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2-4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырёх людей, — сказал Брико.

По его словам, ситуация с коронавирусом в России может измениться уже в ближайшие дни, и страна выйдет на плато.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пациентам, у которых коронавирус протекает без симптомов, не требуется терапия. Об этом сообщается в пояснениях Минздрава, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.