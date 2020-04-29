Минздрав: один инфицированный может заразить до четырёх человек

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что один инфицированный коронавирусом может заразить от двух до четырёх человек.
Очень важный ещё показатель такой, как индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2-4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырёх людей, — сказал Брико.
По его словам, ситуация с коронавирусом в России может измениться уже в ближайшие дни, и страна выйдет на плато.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, пациентам, у которых коронавирус протекает без симптомов, не требуется терапия. Об этом сообщается в пояснениях Минздрава, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
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