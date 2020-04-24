Здоровье

Минздрав назвал наиболее защищённых от COVID-19 россиян

17:54, 24 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России подтвердило, что дети и подростки оказались наименее подверженной заражению коронавирусом частью населения. Ведомство проанализировало статистику заболеваемости на 21 апреля.

Дети и подростки менее подвержены заболеванию, чем взрослые, и составляют от 1% до 5% в структуре пациентов с диагностированными случаями заболевания, — цитирует РИА Новости рекомендации Минздрава для медиков.

По информации ведомства, главными симптомами у детей оказались лихорадка, непродуктивный кашель, тошнота и слабость.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 68,6 тысячи человек. РФ закрепилась в первой десятке стран, где инфекция поразила больше всего жителей. Погибли 615 россиян с диагнозом COVID-19.

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