Минздрав назвал наиболее защищённых от COVID-19 россиян

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Некоторые антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются на пятый день от начала симптомов, а некоторые — на 14-й день.

Об этом сообщили в Минздраве России, передаёт ТАСС. Ранее NEWS.ru писал, что разработчики системы для лечения заражённых коронавирусом с помощью плазмы крови переболевших людей подготовили документацию для Росздравнадзора и приготовились...