Минздрав назвал наиболее защищённых от COVID-19 россиян

https://static.news.ru/photo/10977af6-863d-11ea-a397-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство здравоохранения России подтвердило, что дети и подростки оказались наименее подверженной заражению коронавирусом частью населения. Ведомство проанализировало статистику заболеваемости на 21 апреля.
Дети и подростки менее подвержены заболеванию, чем взрослые, и составляют от 1% до 5% в структуре пациентов с диагностированными случаями заболевания, — цитирует РИА Новости рекомендации Минздрава для медиков.
По информации ведомства, главными симптомами у детей оказались лихорадка, непродуктивный кашель, тошнота и слабость.
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 68,6 тысячи человек. РФ закрепилась в первой десятке стран, где инфекция поразила больше всего жителей. Погибли 615 россиян с диагнозом COVID-19.