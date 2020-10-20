Минздрав Башкирии провёл беседу с «беременным» мужчиной

https://static.news.ru/photo/aa599228-136e-11eb-9bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: kati/imageBROKER.com/Global Look Press

Курьёзный случай произошёл с жителем Уфы — 40-летнего мужчину признали беременным. Минздрав Башкирии уже отреагировал на инцидент, признав, что это была техническая ошибка при оформлении документов. В ведомстве сообщили, что с пациентом была проведена беседа, он получил ответы на свои вопросы.

Об удивительном диагнозе Салават Асхатов написал в соцсетях. Мужчина, попавший в 21 больницу Уфы из-за осложнений после ОРВИ, рассказал, что его не только признали беременным, но и назначили консультацию у гинеколога. Пациент обратился к Минздраву с просьбой разобраться в этой ситуации.

При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы, — говорится в комментарии Минздрава Башкирии, которое приводит РИА Новости.

Салават Асхатов в подтверждение своего диагноза опубликовал в соцсетях фотографию истории болезни. Отмечается, однако, что на документе отсутствует подпись руководителя подразделения — а значит, на тот момент заведующий отделения ещё не успел ознакомиться с историей болезни мужчины.

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