Мини-сердца позволят оценить безопасность лекарств для эмбрионов В Мичигане ученые создали мини-сердца для исследования болезней и лекарств

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Ученые Университета штата Мичиган создали человеческие мини-сердца, говорится статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Это позволит исследовать внутриутробное развитие сердца человека и врожденные пороки органа. Также искусственное сердце поможет оценить влияние лечебных препаратов, назначаемых беременным, на человеческий эмбрион.

Эти результаты представляют собой значительный технический прогресс в разработке искусственного сердца и предоставляют мощный инструмент для моделирования сердечных заболеваний, — говорится в аннотации исследования.

Ранее беременная близнецами россиянка перенесла уникальную внутриутробную операцию. Замглавврача Московского областного перинатального центра по медицинской части акушер-гинеколог Людмила Седая рассказывала, что 34-летняя пациентка поступила в больницу на 16-й неделе беременности. У плодов был выявлен редкий и опасный синдром фето-фетальной трансфузии. Сквозь переднюю брюшную стенку в полость матки под контролем УЗИ ввели фетоскоп с лазером и пережгли соединения сосудов, по которым кровь перетекает от одного плода к другому.