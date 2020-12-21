Не только дети: врач раскрыл, кто из россиян менее уязвим перед COVID-19

https://static.news.ru/photo/e8262364-413b-11eb-800a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наименее уязвимы перед коронавирусом женщины в возрасте примерно от 20 до 40 лет. Всё дело в том, что в этот период у женщин активно вырабатываются женские половые гормоны эстрогены, которые поддерживают эластичность сосудов и не загущают кровь, что облегчает течение заболевания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

У мужчин же эстрогены вырабатываются в гораздо меньшем количестве. При этом основным половым гормоном у них является тестостерон, который приводит к склеиванию эритроцитов. А значит, что свёртываемость крови у представителей сильного пола выше.

Высокий уровень тестостерона сегодня играет с мужчинами злую шутку. Ведь при заражении коронавирусом кровь у человека начинает сгущаться. По этой причине у представителей сильного пола, которые заболели CODID-19, более высокий риск образования тромбов и тяжёлого течения заболевания, — заявил Кондрахин.

Кроме того, перед коронавирусом менее уязвимы россияне, которые в этом году сделали прививку от гриппа. Всё дело в том, что выработанные благодаря вакцине антитела к этому вирусу способны притормаживать и развитие COVID-19, отмечает Кондрахин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за первые шесть месяцев 2020 года смертность среди людей, страдающих сахарным диабетом, выросла на 20% из-за коронавируса. Об этом рассказали в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ. Там отметили, что вероятность летального исхода от сочетания диабета с COVID-19 особенно высока у престарелых пациентов. Так, в возрасте 60–69 лет она составляет 12,9%, а у людей старше 80 лет — 27,1%. Кроме того, риск смертности повышает ожирение.