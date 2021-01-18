Медюрист предупреждает о скором наплыве поддельных COVID-паспортов

https://static.news.ru/photo/3f6d8ed4-5972-11eb-b2e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В скором времени стоит ожидать появления большого количества фальшивых паспортов вакцинированных. Об этом в разговоре с News.ru заявил медицинский юрист Асад Юсуфов.

В скором времени будет масса подложных паспортов. Те кто привился, получают некое преимущество, в том числе и в передвижениях. Несомненно возникнут организации, фирмы-посредники, которые будут оказывать, допустим через интернет какие-либо услуги по предоставлению поддельного паспорта, так как уже возникли и справки о том, что COVID отсутствует, так возникнут и паспорта. И я думаю, паспорта будут стоить гораздо дороже чем справки, — отметил эксперт.

Юсовов предупредил, так как эти документы свидетельствуют о некоем медицинском вмешательстве, их изготовление, то есть подделка, влечёт за собой уголовную ответственность. Вина, которую могут вменить тем, кто приобретает такие паспорта, будет носить административный характер, что повлечёт за собой штраф, считает эксперт.

Юрист считает, что главная опасность распространения фальшивых документов, свидетельствующих о проведенной вакцинации, будет заключаться в том, что люди, их получившие, будут свободно перемещаться по миру. В таком случае они могут заболеть и не подозревая, что уже заражены распространять заболевание.

Ранее News.ru писал о том, что в Башкирии введут практику выдачи COVID-паспортов для местных жителей. Республиканские власти объявили, что переболевшим коронавирусной инфекцией или тем, кто поставил прививку от COVID-19, выдадут новый особый специальный документ. Он будет предоставлять скидки на некоторые товары, а также даст возможность воспользоваться некоторыми преимуществами при посещении мероприятий.