https://static.news.ru/photo/512ae606-7f73-11e9-a7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: P. Frischknecht/blickwinkel/Global Look Press

Медики рассказали о продуктах, которые необходимо включить в свой рацион тем, кто желает избавиться от лишних килограммов.

Так, для эффективного похудения и ускорения метаболизма рекомендуется употреблять йогурты, кефир, квашеную капусту, напитки на основе чайного гриба и яблочный уксус, который способствует снижению жировых отложений.

Кроме того, в список полезных и эффективных средств диетологи включили экстракт гарцинии камбоджийской.

Проведённое исследование показало, что содержащиеся в йогуртах, квашеных продуктах и чайном грибе пробиотики способствуют повышению устойчивости организма перед инфекциями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также снижают уровень так называемого плохого холестерина и улучшают процесс переваривания пищи, благодаря чему лишние килограммы уходят значительно быстрее, сообщает портал «Дни24».

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Университета Айовы в США предупредили женщин с широкой талией о повышенном риске преждевременной смерти. Проведённое исследование, которое длилось на протяжении 20 лет, показало, что представительницы слабого пола, чей охват талии составляет более 88,9 см, на 31% чаще умирают от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины со стандартными параметрами.