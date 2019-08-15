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Врачи из Университета Калифорнии и двух крупных клиник штата завершили исследование влияния эфирных масел на эндокринную систему человека. Для этого они изучили истории болезней детей с предпубертатной гинекомастией — увеличением груди в раннем возрасте.

В результате удалось установить, что у трёх девочек и мальчика регулярный контакт с маслом лаванды или чайного дерева вызывал бурный рост женского полового гормона, а на мужские гормоны оказывал сдерживающий их развитие эффект. Прекращение использования масел приводило к нормализации уровня эстрогена.

При этом учёные впервые зафиксировали аномальный рост груди у девочек, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что у россиянок появляется большой риск возникновения редкой и агрессивной формы рака после операции по увеличению груди. Причина заключается в текстурированных имплантатах ирландской компании Allergan с оболочкой Biocell.