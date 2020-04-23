Медики рассказали, на чём опасно экономить в самоизоляции

https://static.news.ru/photo/43e27052-8569-11ea-a1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за эпидемии коронавируса многие люди живут в состоянии сильнейшего из страхов — страха неизвестности. В такой период психика человека настраивается только на выживание. Жизнь упрощается и сосредотачивается на трёх уровнях: еда, сон и походы в туалет.

Специалисты считают, что во время самоизоляции такой подход допустим, но только ненадолго, иначе это приведёт к деградации личности. В связи с этим психолог Светлана Колосова советует увлечься хобби, оно не должно быть обязательно дорогим.

Хотите — вышивайте крестом, хотите — вяжите шарфы, изучайте ароматерапию, сделайте подёлку вместе с ребёнком. Зажигайте в себе этот огонёк творчества, ведь именно он не позволит упасть в кризисную депрессию, — сказала она.

Также в период самоизоляции стоит уделить внимание питанию. Даже находясь в тяжелом финансовом положении, необходимо поддерживать высокий уровень белка в рационе питания, считает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По её мнению, стоит обратить внимание на целые тушки курицы, рыбные консервы в собственном соку, яйца и творог, пишет «Вечерняя Москва».

Как сообщал ранее NEWS.ru, во время действия режима самоизоляции, введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, тяжелее всего с эмоциональной точки зрения придётся людям общительным и нуждающимся в постоянном контакте.