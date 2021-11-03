Медики назвали пятна на языке возможным предвестником рака

Британские медики считают, что красные или белые пятна на оболочке языка могут свидетельствовать о раке ротовой полости. Это первые симптомы опасного заболевания, на которые следует обратить внимание, приводит рекомендации врачей Express.
Также признаками онкологии
Врачи предупреждают, что все эти симптом могут быть признаками и других заболеваний, поэтому не стоит впадать в панику при их появлении. Чтобы поставить точный диагноз, надо обратиться к врачу.
Ранее член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра «Лапино-2» доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал возможные первые симптомы рака. Это наличие осиплости или охриплости. Они могут свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани.