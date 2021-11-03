Медики назвали пятна на языке возможным предвестником рака

Британские медики считают, что красные или белые пятна на оболочке языка могут свидетельствовать о раке ротовой полости. Это первые симптомы опасного заболевания, на которые следует обратить внимание, приводит рекомендации врачей Express.

Также признаками онкологии могут быть язвы, которые не заживают больше трёх недель, аномальная шишка на шее и изменения речи, например, охриплость голоса. Так же стоит обратить внимание на постоянную боль в горле или затруднённость глотания.

Врачи предупреждают, что все эти симптом могут быть признаками и других заболеваний, поэтому не стоит впадать в панику при их появлении. Чтобы поставить точный диагноз, надо обратиться к врачу.

Ранее член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра «Лапино-2» доктор медицинских наук Михаил Давыдов назвал возможные первые симптомы рака. Это наличие осиплости или охриплости. Они могут свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани.