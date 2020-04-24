Медики назвали нужные при госпитализации с COVID-19 вещи

https://static.news.ru/photo/47cd4d00-8383-11ea-80ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Городская клиническая больница № 15 подготовила памятку для москвичей, которым не повезёт оказаться заражёнными коронавирусом.

Медики назвали вещи, которые следует взять при госпитализации: паспорт, страховой полис, лекарства от хронических недугов, посуду и средства гигиены, телефон для связи с родственниками и общения в больничном чате.

К привычным зубной щётке, пасте, мылу, влажным салфеткам, полотенцам, шампуню и туалетной бумаге, не лишним будет добавить ещё и средства дезинфекции, — цитирует памятку «МК».

В больнице напомнили, что после госпитализации с COVID-19 пациента не смогут посещать родственники, поэтому лучше сразу взять с собой все нужные вещи.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 68,6 тысячи человек. РФ закрепилась в первой десятке стран, где инфекция поразила больше всего жителей. Погибли 615 россиян с диагнозом COVID-19.