Медик рассказала, сколько переболевший коронавирусом остаётся заразным

https://static.news.ru/photo/99306976-5947-11eb-b2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько переболевший коронавирусом человек может быть опасен для окружающих. По словам медика, пациент может иметь положительные результаты теста на инфекцию много недель и при этом не быть заразным.

Чтобы представлять опасность для окружающих, надо распространять живой вирус.

Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8–9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны, — пояснила Вуйнович в интервью «Российской газете».

В связи с этим ВОЗ рекомендует двухнедельный карантин. Рекомендация основана на инкубационном периоде, который составляет пять-шесть дней, с планкой в 14 дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расследование происхождения коронавируса может занять годы. Сейчас в Китае над этим работает международная группа учёных из десяти стран, включая Россию.