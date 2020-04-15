Медик рассказал про эффективность переливания плазмы крови при коронавирусе

Врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан считает, что переливание донорской плазмы крови с антителами, скорее всего, не поможет пациентам с COVID-19 в критическом состоянии.
Об этом медик
Затем вы приходите в донорский центр и сдаёте кровь, чтобы они проверили уровень антител — сколько антител есть в вашем организме, — рассказал врач.
Пациентам в критическом состоянии такая терапия, по его мнению, вряд ли поможет.
Она, вероятно, поможет тем, у кого умеренные или тяжёлые симптомы, чтобы не дать им погрузиться в критическое состояние, — сказал он.
Каплан подчеркнул, что у некоторых переболевших людей может быть недостаточная концентрация антител в крови, и их плазму могут не принять в донорском центре.
Ранее NEWS.ru писал, что петербургские врачи будут лечить больных коронавирусом с помощью плазмы крови выздоровевших, сообщила главный врач городской станции переливания крови Татьяна Засухина.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен