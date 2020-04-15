Медик рассказал про эффективность переливания плазмы крови при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/f9567ee2-7ee8-11ea-9a9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан считает, что переливание донорской плазмы крови с антителами, скорее всего, не поможет пациентам с COVID-19 в критическом состоянии.

Об этом медик рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, он сам переболел коронавирусом и уже сдал плазму. Каплан отметил, что это долгий процесс, который сначала требует подтверждения того, что донор действительно переболел COVID-19.

Затем вы приходите в донорский центр и сдаёте кровь, чтобы они проверили уровень антител — сколько антител есть в вашем организме, — рассказал врач.

Пациентам в критическом состоянии такая терапия, по его мнению, вряд ли поможет.

Она, вероятно, поможет тем, у кого умеренные или тяжёлые симптомы, чтобы не дать им погрузиться в критическое состояние, — сказал он.

Каплан подчеркнул, что у некоторых переболевших людей может быть недостаточная концентрация антител в крови, и их плазму могут не принять в донорском центре.

Ранее NEWS.ru писал, что петербургские врачи будут лечить больных коронавирусом с помощью плазмы крови выздоровевших, сообщила главный врач городской станции переливания крови Татьяна Засухина.