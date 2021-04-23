Медик предложил пожилым россиянам спасаться от вспышек на Солнце сном

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Солнечная активность, которая активизировалась на этой неделе не опасна для большинства россиян. Ощутить эти вспышки смогут только метеозависимые люди, передаёт сайт телеканала «360» со ссылкой на доктора медицинских наук, кардиолога, геронтолога и гериатра Юрия Конева.

По его словам, людей, чьё состояние зависит от таких факторов, немного. Часто люди подобные события переживают на уровне психологической внушаемости. В медицине подобное называют психосоматикой. На самом же деле самочувствию большинства людей ничего не грозит. Особенно это касается граждан трудоспособного возраста.

Истинно метеозависимые люди встречаются в более поздней возрастной группе, когда возраст старческий (75 лет) приближается к возрасту долгожителей (90 лет). Конечно, нежелательны физические нагрузки, необходим полноценный сон. <...> Нужно соблюдать режим труда и отдыха. В достаточном количестве употреблять жидкость, — посоветовал Конев.

В случае каких-либо отклонений в здоровье, он рекомендовал обратиться к врачу.

Ранее заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников заявил, что на самочувствие человека больше влияют не магнитные бури, а нездоровый образ жизни. Связывать влияние солнечной активности с состоянием здоровья могут лишь физики и биофизики.