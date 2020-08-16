Врач рассказала, чем опасно ношение масок в школах

https://static.news.ru/photo/289839f8-e081-11ea-9e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На горячей линии Минпросвещения России заявили, что учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. На учеников это правило распространяться не будет. Они могут надевать средства защиты, если на этом настаивают родители. Врачи предупреждают — постоянное присутствие маски на лице грозит серьезными проблемами работникам образовательных учреждений.

Маска затрудняет циркуляцию воздуха и препятствует процессу дыхания. Если её носить короткое время, вреда здоровью не будет. При длительном пользовании она может вызвать обострение хронических заболеваний дыхательных путей — гайморита, синусита, ринита, тонзилита, об этом в беседе с NEWS.ru член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Из-за этого учитель может уйти на больничный и надолго выпасть из рабочего процесса.

Еще одна проблема медицинских масок — при долгом ношении она становиться влажной. Это еще больше затрудняет дыхание человеку. К тому же создается идеальная среда для размножения бактерий. Это также является фактором риска обострения заболеваний дыхательных путей. Попадая в носоглотку, они могут спровоцировать воспаление.

Маску необходимо менять каждые два часа, после чего утилизировать. Никакая обработка антисептиками не способна её реанимировать. Это серьёзные расходы для школ, пойдут ли они на это. Альбина Стрельченко член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт

Ранее NEWS.ru писал, что учёные НГТУ НЭТИ первыми в России разработали систему, позволяющую распознавать лица людей, закрытые медицинскими масками.В отличие от подобных технологий, которые используют нейросистемы с дорогими видеоадаптерами, их разработка не требует дорогостоящего оборудования. Кроме того, эту систему можно запустить даже на обычном компьютере.