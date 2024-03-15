Малышева рассказала, как работает первая вакцина от рака Малышева: российская вакцина от рака «учит» иммунные клетки распознавать опухоль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая вакцина от рака создана в санкт-петербургском институте онкологии имени Петрова, рассказала в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. Препарат вводится только пациентам с четвертой терминальной стадией и делается из крови самого больного, пояснила она.

Ее делают из крови самого больного. Из нее выделяют белые клетки крови, часть лейкоцитов — моноциты. <...> Их заново обучают видеть и уничтожать рак, — рассказала она.

Врач пояснила, что раковые клетки в организме человека образуются каждую секунду. Иммунные клетки видят их, распознают и уничтожают. Когда эти клетки-защитники перестают замечать врагов, опухолевые клетки начинают размножаться. Одной из причин этого называется теория иммунного старения, развивающаяся с возрастом.

Ученые-медики и биологи санкт-петербургского института научились, как заставить клетки заново работать. Лейкоцитам больного человека в лабораторных условиях «показывают раковые клетки и учат их распознавать, клетки снова начинают работать», объяснила Малышева. Эти новые клетки-защитники называют дендритными клетками.

Вакцина вводится в спину пациента. На месте введения — бугорки. Первый — раковые клетки, остальные — сама вакцина. Первый бугорок исчезнет. Это контроль, говорящий врачам, что вакцина действует и свой иммунитет начал работать, — объяснила врач, добавив, что вакцину из собственных клеток пациент получает несколько лет.

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