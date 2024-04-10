Малышева раскрыла необычные способы защитить мозг от слабоумия Малышева: шоколад и игра в шахматы защищают мозг от старческого слабоумия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление шоколада и игра в шахматы снижают риск развития старческого слабоумия, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме этого, по ее словам, регулярная вакцинация от гриппа уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера на 40%. Положительное влияние на мозг оказывает и работа в интернете, добавила она.

У людей, которые регулярно играют в шахматы, снижается риск развития старческого слабоумия. Первое: сама по себе игра — это рост отростков нервных клеток в мозге. Второе — это общение. Третье — это социализация через это общение, которое помогает сохранить связь с миром, — пояснила Малышева.

Она также подчеркнула, что для улучшения работы мозга в неделю надо съедать 63 грамма шоколада. Объем употребляемой дозы за один прием человек может определять самостоятельно. При этом, по словам врача, поздний ужин после 21:00, наоборот, повышает риск развития старческого слабоумия.

Для снижения риска возникновения болезни Альцгеймера необходимо каждый год делать вакцину от гриппа, добавила Малышева. Она объяснила, что в таком случае инфекция не попадает в мозг и не вызывает тяжелейшие нейротоксические реакции.

Простая ежегодная вакцинация от гриппа на 40% снижает риск болезни Альцгеймера. Потому что грипп — это нейротоксическая инфекция. И если вы сделали вакцину от гриппа, то значит, вирус гриппа в вашем организме погиб, как только туда попал, — сказала Малышева.

Ранее исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что «чистка мозга» от амилоидных бляшек может стать прорывным способом лечения болезни Альцгеймера. Они разработали новый метод, который позволяет активировать иммунные клетки мозга напрямую. По их словам, созданные антитела могут очищать нервную ткань от вредных белков.