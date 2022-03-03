«Люди сами должны соблюдать меры»: вирусолог об отмене QR-кодов в Москве

Отмена COVID-ограничений, в том числе QR-кодов, в Москве по указу мэра столицы Сергея Собянина не означает конец эпидемии новой коронавирусной инфекции в регионе, заявил NEWS.ru вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Учёный отметил, что таким образом «людям дали возможность самостоятельно соблюдать ограничительные меры». Альтштейн тем не менее подчеркнул, что в мегаполисе ситуация с COVID-19 улучшается.

На самом деле что здесь происходит — людям дали возможность самим соблюдать ограничительные меры, пытаться защититься: вакцинироваться, носить маски в людных местах, дистанцироваться, мыть руки. Для людей эпидемия не исчезла, у нас заболеваемость под 100 тысяч каждый день [по России], и 750–800 человек умирает [в сутки]. Реально говорить о том, что эпидемия кончилась, конечно, нельзя. Но учитывая ситуацию... Это перекладывается на людей, они должны сами соблюдать противоэпидемиологические меры. Они могут не соблюдать, если не хотят, эпидемия и в таких условиях кончится, только умрёт больше людей, — подытожил Альтштейн.

3 марта Собянин отменил действие QR-кодов в столице и ограничения в сфере культуры и спорта. Это решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Наряду с QR-кодами мэр отменил все ограничения на посещение заведений общепита, музеев, театров, концертных, развлекательных, культурных, просветительских, а также спортивных мероприятий.

Для москвичей в возрасте старше 60 лет домашний режим теперь носит рекомендательный характер. По словам Собянина, в ближайшее время в столице в полном объёме возобновится работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге QR-коды для посещения общепита, учреждений культуры, объектов спорта и торговли будут отменены с 4 марта. Кроме того, перестанут действовать ограничения, касающиеся наполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков.

Власти Северной столицы также отменят обязанность работодателей по переводу на удалёнку возрастных работников и лиц, имеющих хронические заболевания.