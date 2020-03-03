Во всём мире увеличивается число людей, испытывающих так называемое повышенное чувство собственной значимости. Это негативно влияет на психику — порождает комплексы и неудовлетворённость. Такие люди сгорают эмоционально, болеют телом, воюют с ближними, проклинают весь мир, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал международный эксперт по работе с подсознанием и осознанностью Мария Самарина.

С развитием технологий и СМИ люди начали лицезреть чужую жизнь слишком часто и во всех подробностях. Из социальных сетей и глянцевых журналов на нас смотрят женщины с идеальными фигурами, 25-лентние миллионеры, мужчины на шикарных автомобилях. Потребители контента, у которых жизнь не такая радужная, испытывают противоречивые чувства. Кто-то завидует, кто-то грустит, кто-то радуется успеху другого. Определенная часть аудитории решает поменять свою жизнь к лучшему и… начинает действовать. В этот момент человек может запустить опасный механизм разрушения собственной личности, считает эксперт.

Человек вбивает себе в голову: я должен показать миру, что крут! И начинается война с самим собой. Если быть суперуспешным не получается, появляется огромное искушение немножко «подфотошопить» картинку. Прихвастнуть, многозначительно намекнуть, не сказать всей правды, примазаться к чужой славе — вариантов масса. Человек, сам не замечая, может так привыкнуть к ненастоящему себе. Забыть о том, каким он является на самом деле. Мария Самарина международный эксперт по работе с подсознанием и осознанностью международный эксперт по работе с подсознанием и осознанностью

Например, начинающий художник хочет быстро стать известным и признанным мастером. Вместо того, чтобы спокойно нарабатывать опыт, посещать курсы, совершенствовать технику, он начинает вести себя как звезда, находясь у подножья карьеры. Это может проявляться по-разному: высокомерностью в общении, критикой коллег по цеху, завышением цены своих картин, попыткой запуска вебинаров.

В глубине души каждый знает, какой он на самом деле. Но чем дальше истинное положение вещей от картинки на фантике, тем сложней признаться в обмане. И тем богаче психологи. Потому что людям с повышенным чувством собственной значимости помощь нужна, — сообщила Самарина.

Чтобы не впустить в свою душу опасного монстра под названием «чувство собственной значимости», Самарина советует «принять свою обыкновенность» и избавится от перфекционизма. Последний она называет «огромным тормозом для развития личности».

Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Prress

Люди с повышенным чувством собственной значимости имеют нарциссический тип личности, заявила в беседе с NEWS.ru кандидат социологических наук, психолог Людмила Полянова. Это индивидуумы, которые сосредоточенны на поддержании чувства собственной ценности за счёт признания извне. Они вырастают из детей, которых родители любили не безусловно, а за какие-то «особые заслуги».

Главная опасность такого типа личности — маникально-депрессивный синдром. Им нарциссы страдают чаще, чем другие типы личности, сообщила Полянова. Официальное название этого психического недуга — биполярное расстройство. Болезнь характеризуется чередованием эйфории или, как называют её психиатры, «мании» и депрессии. Жизнь человека с этим недугом как качели. Никогда не знаешь, в каком настроении завтра проснёшься.

При необходимости нарциссические черты личности можно сделать менее явными. Но собственными усилиями человек не справится. Нужна многолетняя и упорная работа с психологом, убеждена Людмила Полянова

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Но есть и другой взгляд на эту черту личности. Нарциссический тип нередко является «двигателем прогресса и успеха», об этом сообщила NEWS.ru психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель Наталья Толстая. Поэтому избавляться от этой особенности нужно не всегда.

Выгодно продают себя те, кто очень много о себе мнит. Человек даже со скромными способностями, обладающий упорством и уверенностью в себе с большей вероятностью добьётся успеха в жизни. Люди, которые себя уважают и любят (даже чрезмерно) удачно вступают в брак и находят хорошую работу. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

Эксперт добавила, что каждый 6-7 человек является нарциссом. Часто это люди успешные в своей области, обладающие харизмой.