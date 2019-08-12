Сейчас в России практически каждый пятый школьник — левша, примерно у 20% обучающихся именно левая рука является ведущей. Такие данные в беседе с News.ru озвучила профессор, академик РАО, директор Института возрастной физиологии Марьяна Безруких. Это порядка 4,6 млн. Половина из них — дети с наследственной леворукостью, у остальных же отмечается так называемый компенсаторный вариант леворукости. Он возникает впоследствии повреждения в развитии мозга. В Международный день левши News.ru разбирается, сколько таких граждан в нашей стране, и какие ещё у них есть особенности.

Взрослых левшей в современной России — около 30%, такие данные привела в беседе с News.ru Елена Боева, руководитель клуба левшей «Право налево». С учётом количества граждан трудоспособного возраста, сейчас в стране проживают порядка 22,5 млн взрослых левшей. Для сравнения, ещё в середине 90-х годов таких людей в России было 10–15%. Увеличение числа «левых» произошло потому, что в школах перестали переучивать таких детей.

Как отметила Марьяна Безруких, для ученых леворукость до сих пор остается загадкой. Мозговые законы её возникновения не установлены. Известно, что этот феномен иногда передается по наследству, но законов наследования никто не знает. Установлено одно — предпочтения по выбору ведущей руки с возрастом не меняются. Ребёнок, который начал активно пользоваться левой рукой, по мере взросления не изменит своих предпочтений. А переучивание может быть опасно для его здоровья, в первую очередь — психического.

Заставляя писать правой рукой, мы «ломаем» человека. Переучивание приводит к тяжёлым нарушениям психики. Ребенок постоянно испытывает стресс, который приводит к психологическим проблемам, вплоть до полной потери интереса к учёбе. Марьяна Безруких профессор, академик РАО, директор Института возрастной физиологии

В советской системе образования считалось, что леворуких детей нужно переучивать. Такую задачу ставили педагоги в детском саду, школе и даже родители. Насильственное перевоспитание обычно сулило детям много страданий, а иногда — просто не помогало. Многочисленные истории, описанные в сообществах в Сети, это подтверждают.

Меня отец пытался переучить! По рукам бил! Кричал на меня! Ругался! Я плакал , а всё не переучивался! А ещё в школе линейкой учитель по рукам бил, когда я левой писал! Но я был упрямым! Всё равно остался левшой! Все делаю левой!, — рассказывает участник сообщества «Я— левша» в социальной сети Вконтакте.

Вам всем повезло!!! Вас хоть переучивали педагоги в школе, у многих родители были против. А у меня блин мама ПЕДАГОГ!!! И меня всё-таки переучили!!!! Сейчас пишу правой, левой коряво получается. Мне уже 20 лет скоро, но до сих пор как за стол сажусь, слышу гневное «Возьми ложку в правую руку», а я даже не замечаю в какой руке она у меня находится, — такой историей поделилась участница сообщества.

В Сети можно найти множество научных работ, в которых выделяется преимущество левшей перед правшами. В статье «Левши и их особенности психического склада и строения мозга» преподаватель Армавирского государственного педагогического университета Евгения Тютюнникова, кандидат сельскохозяйственных наук, сообщает, что у левшей больше развита левая половина тела и правое полушарие мозга. У правшей — левое.

Alexander Legky/Global Look Press

Оно отвечает за восприятие и формирование устной и письменной речи, а также за логическое мышление и за математические операции. Правое полушарие формирует образное мышление и его деятельность, что позволяет человеку узнавать людей по внешнему виду или голосу, наслаждаться музыкой. Именно поэтому среди левшей больше творческих людей.

Обратная сторона высокого интеллекта и развитие способностей — сложный характер и хрупкая психика. Это подтверждают учёные. Леворукие люди часто имеют душевные терзания. Так, эксперты Белгородского государственного национального исследовательского университета отмечают, что дети-левши обладают некоторыми психологическими особенностями, отличающими их от детей-правшей. Это более высокий уровень тревожности, более сложная Я-концепция.

Леворукие также имеют свои психологические особенности. Они обусловлены результатом своеобразного функционирования мозга. Обычно такие люди более чуткие, возбудимые, впечатлительные, не всегда способны контролировать собственные эмоции, что приводит к проявлению неуравновешенности и перепадам настроения. Зачастую левши начинают говорить позже своих ровесников, — говорится в исследовании.

Многие известные личности были левшами — писатели, поэты, политические деятели. Левая рука была ведущей у Гая Юлия Цезаря, Александра Македонского, Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Греты Гарбо, Никколо Паганини, Людвига Ван Бетховен и многих других.

Американский исследователь Кристофер Рубек в одной из научных статей приводит опрос американской молодежи. Он показал: левши, которые окончили как минимум колледж, зарабатывают на 15,5% больше правшей с аналогичным образованием. Также выяснилось, 20% самых низкооплачиваемых левшей с высшим образованием зарабатывали гораздо больше, чем 20% самых бедных правшей из той же категории. А 20% самых высокооплачиваемых левшей получали почти столько же, сколько 20% самых богатых правшей из той же выборки.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Марьяна Безруких, которая занимается изучением феномена левшей несколько десятилетий, опровергает данные коллег — левшей нельзя назвать исключительными людьми, а в работе их мозга нет никаких ярко выраженных особенностей. Они не умнее и не талантливее правшей.

Меня часто спрашивают: леворукие дети они— особенные? Я отвечаю: да, особенные, как и любой праворукий ребенок, — подчёркивает Марьяна Безруких.

По словам профессора, представление о том, что у левшей правое полушарие является активным, а у правшей — левое, не соответствует действительности. У всех людей, вне зависимости от ведущей руки активны оба полушария мозга. Они включаются в работу попеременно, в зависимости о того, какая задача стоит в данный момент. Умственные способности и талант зависят исключительно от индивидуальных особенностей человека.

Чем отличается мозг правшей и левшей — большая загадка. Различия скорее индивидуальные и зависят от личности конкретного человека. Учёные лишь отмечают, что левши чаще, чем правши страдают психическими заболеваниями — психозами, шизофренией и депрессией. Почему такое происходит — окончательного ответа пока нет.