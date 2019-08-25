Прохладная и пасмурная погода, с которой россияне столкнулись этим летом, может сказаться на их здоровье осенью. Нехватка солнечного света приводит к снижению иммунитета. По этой причине эпидемия гриппа может начаться раньше обычного. Об этом News.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист пояснил, что под воздействием солнечных лучей кожа человека вырабатывает витамин D3, который положительно влияет на иммунную систему. Летом организм жителей средней полосы и северной части России накапливает его, а после расходует. До самых низких значений уровень содержания витамина D3, по словам врача, падает в середине зимы. Однако, если человек не запасся необходимым количеством этого микроэлемента в летнее время, его иммунитет может начать страдать раньше обычного. Также витамин D3 оказывает влияние на обмен кальция. Малосолнечное лето приводит к активному выводу этого элемента из костей, отметил Болибок. В результате человек может столкнуться с остеохондрозом и кариесом.

Как встретить осень и не заболеть

Для восполнения витамина D3 иммунолог рекомендовал пропить поливитаминный комплекс, в котором он содержится. Также нужно чаще бывать на солнце — выходить днем на улицу хотя бы в обеденный перерыв. Чтобы избежать простуд после пасмурного лета, специалист также посоветовал включить в рацион овощи и фрукты.

Андрей Любимов/АГН «Москва»

Если говорить о заготовках, то лучше есть замороженные продукты. В них хорошо сохраняются витамины. Самое большое, что россияне могут сделать — пропить поливитамины, которые продаются в аптеках. Желательно чтобы в их состав входили ещё и минералы. Они действительно работают. При этом стоит отметить, что сейчас, к сожалению, официальная медицина профилактикой простудных заболеваний практически не занимается Владимир Болибок аллерголог-иммунолог

При этом врач заявил, что не советует в качестве профилактики простуды принимать индукторы интерферона. Они представляют собой белки, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса. Связано это, по словам иммунолога с тем, что эти препараты — лекарственные, а значит предназначены именно для лечения.

Индукторы интерферона часто рекламируют по телевизору. Прибегать к ним до того, как вы заболели, бессмысленно. От их постоянного приёма иммунная система находится в напряженном состоянии. Если человек в этот момент заболеет, будет только хуже, — заявил Владимир Болибок.

Специалист также назвал рекламным трюком обещания производителей некоторых кисломолочных продуктов повысить иммунитет. Врач уточнил, что они способны только наладить пищеварение.

Правильное пищеварение оказывает положительное воздействие на иммунитет. Однако глобальных изменений со стороны иммунной системы при приеме этих кисломолочных продуктов я не вижу, — пояснил Болибок.

Как ранее рассказывал News.ru, недостаток витамина D способен не только привести к проблемам с иммунной системой, но и вызвать нарушения функций мозга. Ярко выраженного сигнала о том, что у человека недостаток именно этой группы веществ, не существует. Чтобы понять, есть ли у вас дефицит витамина D, нужно сдать анализ.