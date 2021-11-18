16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Лео Бокерия призвал быстрее достичь популяционного иммунитета к ковиду

11:01, 18 ноября 2021
Лео Бокерия призвал быстрее достичь популяционного иммунитета к ковиду Лео Бокерия Фото: Сергей Киселев/АГН
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Отсутствие необходимого уровня популяционного иммунитета к коронавирусу приведёт к новым волнам инфекции, заявил участникам онлайн-совещания по вопросам вакцинации и профилактики коронавируса президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. Он отметил, что темпы вакцинации в России по-прежнему далеки от оптимальных, передаёт РИА Новости.

Бокерия отметил, что за неполных два года прививочной кампании вакцинировались лишь 34% населения. По его словам, этого недостаточно для эффективного противодействия вирусу.

Задача нашей вакцинации заключается в том, чтобы провести её в максимально короткие сроки и достичь так называемого популяционного иммунитета. В противном случае мы обречены <...> на бесконечные циклы новых и новых волн коронавирусной инфекции, — сказал академик.

Ранее Лео Бокерия заявлял, что коронавирус даёт осложнения чаще всего на лёгкие, а их повреждение мгновенно отражается на работе сердца. По его словам, в исследовательский центр часто попадают люди с последствиями ковида, а многие сердечники, госпитализированные в больницу с COVID-19, по сути, умирали из-за сердечно-лёгочной недостаточности.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео