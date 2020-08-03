Учёные называют 21 век столетием стресса. Высокий темп жизни и обилие информации провоцируют постоянное нервное напряжение. Чтобы избавиться от негатива, фармпроизводители предлагают различные препараты, например седативные и снотворные средства. В России спрос на них в последние годы начал снижаться. NEWS.ru узнал у экспертов, какую альтернативу успокоительным таблеткам нашли россияне.

В России падает спрос на седативные и снотворные препараты. Если с начала января аптеки продали 73,7 млн упаковок подобной продукции, то за аналогичный период прошлого года — 75,1 млн. Такие данные NEWS.ru предоставили в компании DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

Объём выручки за успокоительные препараты, напротив, увеличился за последние два года почти на 80%. По информации DSM Group, за первые семь месяцев 2018 года подобных лекарств было продано на общую сумму 4,8 млрд рублей, за аналогичный период 2019 года — на 5,2 млрд, а в 2020 году — на 5,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что значительный прирост трат россиян на подобные средства произошёл в середине марта. Этот показатель увеличился более чем на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Седативные и снотворные препараты выросли в цене, но спрос на них падает, сообщила в беседе с NEWS.ru эксперт в области фармрынка, руководитель фармацевтического холдинга Наталья Круглова. Употреблять же препараты подобного вида россияне меньше не стали: они стараются находить бюджетные аналоги привычных лекарств.

У многих седативных и снотворных лекарственных средств есть аналоги — это БАДы или наборы трав с похожим составом. Стоят они дешевле. Сейчас всё больше потребителей предпочитает подобные товары таблетированным препаратам. Раньше аптеки не хотели даже закупать БАДы, а сейчас их можно увидеть почти в каждой. Наталья Круглова эксперт в области фармацевтического рынка, руководитель фармацевтического холдинга эксперт в области фармацевтического рынка, руководитель фармацевтического холдинга

По словам эксперта, жители мегаполисов склонны покупать успокоительные препараты через иностранные сайты. Это ещё одна причина, почему спрос на них в аптеках падает, добавила Круглова. Так, многие заказывают с американских платформ БАДы, которые содержат мелатонин (гормон сна). Кроме того, популярен и микроэлемент литий, успокаивающий нервную систему. Немало людей считает, что иностранные препараты действуют на организм эффективнее отечественных.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Между тем некоторые успокоительные и снотворные средства в последние годы запретили продавать в аптеках без рецепта врача, это также служит причиной сокращения их продаж.

Биологически активные добавки и травы отлично подходят для профилактики нервных расстройств и нарушений сна, сообщил в беседе с NEWS.ru руководитель центра акупунктуры врач-невропатолог Игорь Орлов. По его словам, средства помогают справиться с усталостью и нервозностью. Однако при тяжёлых нарушениях психики и хронической бессоннице такие препараты неэффективны. В связи с этим перед приёмом любых лекарств нужно проконсультироваться с врачом и установить точный диагноз недуга.