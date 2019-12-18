Российские звёзды «боёв без правил» помогут людям с раком крови. В начале следующей недели бойцы смешанных единоборств сдадут биоматериал и войдут в регистр доноров костного мозга Русфонда. В акции примут участие Фёдор Емельяненко, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков, Вадим Немков и их тренер Владимир Воронов.

Информацию о решении спортсменов стать донорами NEWS.ru подтвердили в пресс-службе FEDOR TEAM. При этом там сообщили, участники «боёв без правил» пока не будут комментировать своё решение.

В России нет единой базы данных доноров, не разработано законодательство в этой сфере и практически отсутствует финансовая господдержка. С 2013 года Русфонд создаёт регистр доноров костного мозга в России для помощи детям и взрослым, нуждающимся в его трансплантации. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе фонда, они обратились к Фёдору Емельяненко с просьбой стать донором. Спортсмен в свою очередь «сагитировал своих бойцов» на этот шаг.

Регистр необходим для помощи детям и взрослым, нуждающимся в трансплантации. Для успешной пересадки ДНК донора и рецепиента должны совпадать по определённому набору генов. Шанс найти человека с подходящим генотипом — один на 10 тысяч.

Костный мозг — это мягкая ткань, которая находится внутри больших костей и содержит стволовые клетки. Он отвечает за создание и обновление всей крови. Чтобы вылечить рак крови, нужно пересадить стволовые клетки, находящиеся в костном мозге. Для этого донору необходимо предварительно принять специальный препарат, который выводит стволовые клетки из костного мозга в кровь. Эта процедура внешне почти не отличается от обычного донорства крови.

Валентин Молдавский Валентин Молдавский/vk.com

Ежегодно трансплантация костного мозга в России требуется более чем 4 000 взрослых и около 1000 детей.

«Очень нужным и своевременным» назвал решение спортсменов сдать костный мозг врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игорь Долгополов. В России с населением в 144,5 млн человек во всех регистрах содержатся данные о менее 100 тыс. донорах. Для сравнения — в Германии с населением в 82,79 млн в картотеке храниться информация о 7 млн человек, готовых предоставить биоматериал.

Костный мозг можно сдать обычно в крупных учреждениях федеральных центров. Чтобы человеку из небольшого городка или деревни туда добраться, нужно потратить время и деньги. Поскольку у нас нет специального закона, работодатель выходной донору не предоставляет, и проезд никто не компенсирует. Ещё глобальная проблема — малое количество трансплантационных, которые работают со 100% загруженностью. Игорь Долгополов врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина

Именно поэтому людям, живущим в крупных городах и располагающим временем, важно сдать биоматериал для внесения в регистр. Для трети больных раком крови трансплантация костного мозга — последний шанс на спасение. Некоторые умирают ещё до операции, потому что не могут найти совместимого донора.