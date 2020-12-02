Врач рассказала, как снизить риск заражения COVID-19 на корпоративе

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Заражение коронавирусом происходит при тесном контакте людей друг с другом, на новогоднем корпоративе его избежать сложно. Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Ольга Шарапова рассказала в беседе с NEWS.ru, как снизить риски инфицирования. В первую очередь всем участникам вечеринки следует сдать тест на антитела к COVID-19. Нужно убедиться, что никто не является источником заражения коронавирусом.

Чтобы минимизировать риски во время празднования, также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Когда на мероприятии присутствует алкоголь, сделать это крайне сложно, поэтому врач рекомендует отказаться от горячительных напитков во время корпоратива.

Массовые мероприятия в период пандемии — это огромный риск. Как для самих сотрудников, так и для руководителя компании, добавила врач. В случае массового заражения он может быть привлечён к ответственности. Поэтому она вообще советует отказаться от празднования корпоративов в этом году.

Ранее NEWS.ru писал, что российские компании осваивают новые форматы для празднования корпоратива. Популярностью пользуются уличные мероприятия, корпоративы на рабочем месте или в специально арендованном для праздника помещении. Также часть российских предприятий проводит праздники в режиме онлайн.