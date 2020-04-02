Коронавирус захватил планету. Контагиозная инфекция распространяется по свету с большой скоростью, а учёные всего мира пытаются изобрести вакцину, защищающую от новой напасти. Эксперты предупреждают, что вирус — неустойчивый инфекционный агент. И через год COVID-19 может значительно видоизмениться. Вирусы способны мутировать, становясь неуязвимыми перед лекарствами и вакцинами. NEWS.ru расспросил экспертов о том, как будет меняться коронавирус.

В организме человека и животных происходит бесконечная битва микроскопических частиц. Вирусы, попадая в клетку, встраиваются в её структуру. Там за ними начинают охоту клетки иммунитета — лейкоциты. Они выслеживают «врага» и пытаются его обезвредить. Вирусы «продумывают» свою линию защиты, которой, по сути, и является мутация. Так называют изменения старых или приобретение новых последовательностей в РНК или ДНК.

Некоторые из них маскируют вирусы от идентификации клетками иммунной системы и противовирусных препаратов. Вирусы как бы «путают следы», мешая защитным силам организма их атаковать. Эти процессы делают инфекционные агенты чрезвычайно живучими и устойчивыми.

Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

COVID-19 будет мутировать, но не станет более опасным для людей. Наоборот, инфекционный агент со временем несколько ослабнет. По симптоматике он вскоре станет напоминать обычную простуду, но от этого не станет менее заразным. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.

Направленность мутаций в COVID-19 будет такова, что вирус будет сохранять хорошую способность размножаться, но станет более «тихим», то есть он реже будет вызывать тяжёлые формы болезни. Это ему эволюционно невыгодно. Я думаю, что уже несколько месяцев или год COVID-19 мутирует таким образом. Анатолий Альтштейн вирусолог и академик РАЕН вирусолог и академик РАЕН

При этом академик не исключил повторное заражение людей коронавирусом. Как правило, у человека, перенёсшего вирус, вырабатывается к нему иммунитет. Но если происходит значительная мутация, защитные силы не узнают «врага». И человек заболевает старой болезнью на новый лад, сообщает Альтштейн.

Чем сильнее вирус, который перенёс человек, тем слабее вырабатывается к нему иммунитет, добавляет его коллега врач-эпидемиолог Тимур Пестерев. Это значит, что люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, приобретают более стойкий иммунитет, чем тяжёлые больные.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус может стать такой же рядовой инфекцией, как и обычный грипп, об этом в своем YouTube-канале сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Полностью победить его не получится, потому что инфекционный агент будет мутировать. Хотя вакцина, которая появится, станет хорошим подспорьем в борьбе с болезнью.

Если появится возможность вакцинации, будет наблюдаться уменьшение вирулентности (степень способности инфекционного агента заражать организм. — NEWS.ru). Но, к сожалению, все чувствительные к вирусу погибнут в первые год-два. Потом человечество научится с этим жить, и этот вопрос перестанет быть актуальным. Евгений Комаровский известный врач и телеведущий известный врач и телеведущий

Китайские учёные на днях сообщили, что лекарство против COVID-19 может появиться в ближайшее время. Группа исследователей выделила несколько антител, которые эффективно блокируют проникновение нового коронавируса в клетки. Среди первых 20 протестированных антител четыре смогли заблокировать проникновение вируса, а два из них сделали это быстрее остальных. Исследователи опубликовали результаты работы в Интернете и надеются, что в течение шести месяцев антитела уже будут протестированы на людях.