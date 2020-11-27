Ковид в помаде: названы болезни, которыми можно заразиться через косметику

COVID-19 распространяется не только воздушно-капельным путём, но и оседает на поверхностях. Человек может заразиться, прикоснувшись к перилам или дверной ручке. Учёные из Австралии недавно доказали, что инфекционный агент сохраняет жизнеспособность в течение 28 дней. Особенно вольготно он себя чувствует на стекле, виниле, нержавеющей стали, бумажных банкнотах. Благоприятной средой для размножения вируса также являются средства для декоративного макияжа — тушь для ресниц и помада для губ. NEWS.ru узнал у экспертов, почему инфекционный агент может оказаться внутри баночек с косметикой и какие ещё опасности подстерегают женщин, которые не следят за чистотой косметички.

Баночки с женской декоративной косметикой могут стать резервуаром для размножения коронавируса. Особенно ему комфортно в туши и помаде. Их мягкая кремовая среда идеально подходит для жизни вируса, об этом сообщила в беседе с NEWS.ru визажист Ксения Шапор. Инфекционный агент может попасть в косметические средства через грязные руки.

Девушка прикасается к заражённой поверхности на улице, а затем трёт глаз. Вирус оказывается на ресницах. Она красится тушью, и он оказывается на её кисточке. Потом зараза переходит в саму тушь. Там она может жить неделями. Каждый раз, когда девушка наносит косметику, она рискует заразиться. Такая же опасность существует при использовании помады. Ксения Шапор визажист визажист

Избежать заражения коронавирусом и другими инфекционными агентами через декоративную косметику можно. Для этого надо использовать дезинфицирующие средства, отметила Ксения Шапор. Они продаются почти во всех косметических магазинах. Эти составы эксперт рекомендует распылять на кисть для нанесения туши.

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Неразумное пользование косметикой может обернуться и другими проблемами. Воспалением кожи и мягких тканей, вирусным конъюнктивитом, заражением крови. Это случается после контакта кожи с грязными кистями для теней и спонжами для тональных средств. Многие женщины хранят их как попало.

На дне косметички, вперемешку с очистками от карандаша, грязными ватными дисками, рассыпанными тенями. Многие годами не очищают инструменты для нанесения макияжа. На них размножаются бактерии, которые могут быть опасны, — сообщила визажист.

Инфекционные агенты могут проникнуть в кровь через небольшое повреждение кожи. Например, микроранки, которые остаются после выщипывания бровей, или небольшие прыщики. Ксения Шапор советует дезинфицировать кисти и хранить их строго в индивидуальной упаковке, чтобы избежать инфицирования. Также не следует красить губы, если у вас герпес. Вирус проникнет в помаду и «поселится» там, вызывая бесконечные рецидивы заболевания.

Почти у каждой женщины в косметичке найдётся хотя бы одно средство с истёкшим сроком годности, уверена визажист. Такая косметика не только теряет свои свойства, но и становится опасной. В первую очередь здоровью угрожает помада — жидкая и в тюбиках. Испорченный продукт попадает в пищевод, а затем в желудок и может вызвать тяжёлые пищевые отравления.

С такой проблемой могут столкнуться даже те женщины, которые педантично следят за составом своей косметики. В магазинах на тюбики наклеивают бумажку со сроком годности, который не соответствует реальному. К этим уловкам прибегают даже крупные магазины косметики для увеличения прибыли, сообщает эксперт.

Ещё две ошибки в макияже, которые могут привести к воспалительным заболеваниям, озвучила врач — дерматолог-косметолог Зоя Константинова. Для кожи опасно постоянное использование плотных тональных средств и дешёвая косметика. К последней эксперт относит «средства неизвестных марок из подземного перехода». Тональный крем и пудра с очень плотной текстурой «забивают» кожу, препятствуя её дыханию. Это провоцирует различные высыпания и приводит к преждевременному старению. Бюджетная косметика часто приводит к аллергическим реакциям. Также она содержит компоненты, которые «забивают» поры и обезвоживают кожу. К тому же подобные средства ложатся не ровным слоем. Макияж выглядит неестественно.