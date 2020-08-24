Врачи рассказали, у кого COVID-19 чаще протекает бессимптомно

Если в обычную российскую семью придёт COVID-19, ситуация может развиваться по-разному. Например, муж две недели пролежит с температурой, а его супруга не почувствует никаких симптомов. Врачи отмечают, что часть пациентов вообще не заболевают новым штаммом коронавируса. NEWS.ru выяснил у медиков, почему инфекционный агент вызывает разную симптоматику у людей одного возраста. Оказалось, что на течение заболевания влияют как гены, так и перенесённые ранее инфекции.

Небольшая часть человеческой популяции менее чувствительна к вирусу COVID-19. Эти люди, даже находясь в одной квартире с больным коронавирусом, не почувствуют симптомов заражения по прошествии инкубационного периода, сообщил в беседе с NEWS.ru профессор, завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. Хотя сами могут выступать носителем и заражать других людей.

Вирусолог отметил, что учёные пока не до конца понимают механизм распространения вируса. Например, на двух мужчин одного возраста и комплекции COVID-19 повлияет по-разному. Один тяжело заболеет, другой ничего не почувствует. Щелканов не исключает, что причина кроется «в генетических особенностях представителей разных субпопуляций». Один человек больше предрасположен к тяжёлому течению болезни, чем другой.

В связи с биологическим разнообразием человека возникают разные гипотезы. У каждого своя чувствительность к тому или иному вирусу. Например, у отдельных представителей популяции крайне низкий шанс заразиться ВИЧ-инфекцией, даже при постоянных контактах с заражёнными. То есть их можно считать практически не чувствительными к вирусу. Такая же закономерность существует касаемо COVID-19 и других инфекционных агентов. Михаил Щелканов заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН

Часть людей, у которых при заражении COVID-19 не возникло симптомов заболевания, относительно недавно могли переболеть другими штаммами коронавируса, и их организм приобрёл устойчивость ко всем подобным инфекционным агентам, добавил Щелканов. Далеко не все люди при симптомах ОРВИ идут сдавать анализы, поэтому о перенесённой болезни человек может и не знать. Всего семейство включает в себя 43 вида РНК-содержащих вируса. В структуре ОРВИ-госпитализированных больных диагноз «коронавирусная инфекция» занимает 12%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно у 20% россиян уже есть антитела к новому штамму коронавируса, и они могут помешать заражению, сообщил в беседе с NEWS.ru доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он согласился с коллегой, что часть людей оказываются «более устойчивыми к инфекции». Они хоть и заражаются, но болезнь протекает бессимптомно и никакого воздействия на организм не оказывает. Точный процент граждан, устойчивых к инфекции, учёный назвать затруднился.

Также, по данным специалиста, люди с первой группой крови чаще болеют COVID-19 бессимптомно, а со второй — переносят инфекцию достаточно тяжело. Больные с третьей или четвёртой группой крови подвержены риску осложнений больше, чем пациенты с первой группой, но меньше, чем те, у кого вторая группа крови.

Течение инфекции зависит от иммунитета человека, возраста и общего состояния его здоровья, сообщила в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист София Русанова. Бессимптомно болеют чаще те, у кого меньше «отягчающих факторов» — вредных привычек, сопутствующих заболеваний, неблагоприятных экологических условий, стрессов. Также, по данным врача, даже если пациент переносит болезнь без симптомов, он является полноценным источником инфекции для других людей. Поэтому любой человек с соответствующим диагнозом должен соблюдать изоляцию.