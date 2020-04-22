Коронавирус может привести к росту числа людей с больным сердцем

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, распространение СOVID-19 может привести к росту числа сердечно-сосудистых больных.
Он отметил, что 60% заболевших в Москве переносят коронавирус бессимптомно,
Поэтому наличие инфекции безусловно может влиять негативно субклинически на проявление сердечно-сосудистых заболеваний и может тем самым усугублять уже имеющиеся заболевание, вызывать побочные эффекты и развитие осложнений, — подчеркнул эксперт.
Кроме того, негативное влияние окажет режим самоизоляции, из-за которого люди находятся в стрессе.
Ранее NEWS.ru писал, что общий показатель смертности в России по сравнению с 2019 годом уменьшился на 4,5%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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