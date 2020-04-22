Коронавирус может привести к росту числа людей с больным сердцем

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал регионы России, до сих пор не начавшие закупку медицинских средств индивидуальной защиты, «разобраться с этим сейчас, чтобы не полыхнуло потом».

По словам главы Минпромторга, лучше не быть инертными и «приготовиться к пожару». Амурская область — ноль закупок. Республика Алтай — ноль закупок. Тыва — ноль закупок. <...> Может быть, они...