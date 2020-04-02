Симптомы COVID-19 бывают не только истинными, но и ложными. Привести к ним могут излишние переживания, которые свойственны как ипохондрикам, склонным придумывать себе заболевания, так и обычным людям в условиях распространения коронавируса. О том, как мысли человека влияют на состояние его здоровья, и о способах справиться с волнением NEWS.ru рассказали специалисты.

На фоне сильных переживаний за своё самочувствие ипохондрики могут столкнуться с симптомами COVID-19 — повышением температуры тела, кашлем и болью в груди. Подобные проявления терапевты наблюдают у пациентов регулярно, рассказал NEWS.ru иммунолог Владимир Болибок. В то же время ипохондрик вряд ли может столкнуться с ложной отёчностью носа, так как она редко бывает результатом напряжённого психологического состояния.

Избавиться от вышеназванных симптомов поможет психолог или психотерапевт, отмечает эксперт. Однако чтобы оказать пациенту адекватную помощь, необходимо вовремя диагностировать то, что симптомы носят психосоматический характер.

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Между тем люди, которые постоянно переживают и нервничают, и правда более подвержены заражению коронавирусом. Всё дело в том, что стресс приводит к повышенному выбросу гормонов коры надпочечников. Если они на протяжении длительного времени находятся на высоком уровне, иммунная система угнетается. Аналогичным образом могут действовать и сильные положительные эмоции, если человек испытывает их достаточно долго.

Первобытным людям стресс сохранял жизнь. В таком состоянии, например, было легче бороться с дикими животными. Известно, что в стрессовых ситуациях человек обретает силу, которой раньше у него не было, — поднимает тяжёлые предметы и высоко прыгает. Сегодня человеку такой «подъём» нужен редко, потому что современный мир достаточно безопасен. Однако чувство стресса плотно засело у нас в подкорке и подпитывается тревожными мыслями. Избежать его мы можем, контролируя то, о чём думаем. Владимир Болибок аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

В условиях распространения коронавируса ипохондриками стали почти все жители мира. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Ирина Корчагина. Связано это, в частности, с тем, что люди, которые обычно не склонны выражать постоянное беспокойство о здоровье, становятся крайнее подвержены влиянию ипохондриков.

Все сейчас только и говорят о коронавирусе и «накручивают» друг друга. Раньше человек не прислушивался к словам ипохондриков. Сейчас же появилось слишком много объективных причин делать это. Ирина Корчагина психолог психолог

Чтобы избавиться от ипохондрии и стресса, нужно отвлечь себя делами. Однако читать, учить новые языки и проходить онлайн-курсы на карантине мало у кого получится, отмечает психолог. Связано это с отсутствием достаточной мотивации, а также с тем, что мысли о коронавирусе вряд ли позволят полностью сосредоточиться на мыслительной деятельности.

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Специалист рекомендует россиянам петь, желательно громко. Это занятие, как и крик, помогает отвлекаться от негативных эмоций. Кроме того, на карантине можно танцевать, так как во время физической активности вырабатываются гормоны счастья. Такой вид деятельности не требует много места.

Чтобы избавиться от постоянных мыслей о COVID-19, следует установить в семье дневной лимит времени на его обсуждение. Психолог советует разговаривать об инфекции не больше 20 минут. Нарушители правила должны положить определённую сумму в семейную копилку. На собранные деньги можно купить сладости к чаю.