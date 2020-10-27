Бесплодие и фиброз: названы отдалённые последствия лёгкого течения COVID-19

У подавляющего большинства инфицированных людей коронавирус протекает в очень лёгкой форме либо вообще бессимптомно — доля таких случаев составляет 80%. Сильный врождённый иммунитет помогает успешно бороться с возбудителем заболевания, даже если человек прежде с ним не сталкивался. Вот только в будущем перенесённая инфекция может сыграть с организмом злую шутку. Некоторые врачи утверждают, что новая болезнь серьёзно сказывается на нервной и репродуктивной системах. NEWS.ru опросил врачей о долговременных последствиях коронавирусной инфекции.

Перенесённый в лёгкой форме COVID-19 может обернуться проблемами со здоровьем в будущем. Даже если инфекция прошла бессимптомно, она поражает специфические рецепторы в нервной системе и репродуктивных органах, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. В первом случае это может повлиять на психику человека, во втором — на способность мужчины зачать потомство.

После вскрытия умерших от COVID-19 стало понятно, что новый вирус провоцирует воспалительные заболевания в репродуктивных органах мужчин. В частности, происходит поражение тех клеток, которые участвуют в сперматогенезе. Однако пока не ясно, насколько долго вирус задерживается в половых путях и как стойко поражает органы. Также не изучено поведение инфекции в женских репродуктивных органах. Евгений Тимаков врач-инфекционист и вакцинолог врач-инфекционист и вакцинолог

Врач не исключил, что даже после лёгкой формы заболевания могут возникать мелкие фиброзы — разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений в различных органах, в первую очередь в почках и лёгких. Поэтому всем, кто переболел COVID-19, нужно регулярно обследоваться.

В то же время заражение коронавирусом может отразиться на здоровье детей. Как выяснили российские учёные, когнитивные функции после заболевания оказались снижены на 30% из группы обследованных детей. Также у мальчиков после перенесённой инфекции происходит серьёзное изменение сперматогенеза. Как полагает председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, в перспективе это грозит проблемами с фертильностью.

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Однако гарантировать проблемы со здоровьем после перенесённого коронавируса медики не берутся. Его отдалённые последствия для организма ещё не изучены, потому что заболевание возникло недавно, отметил профессор, завлабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДФУ Михаил Щелканов. Но очевидно, что переболевшие COVID-19 обладают специфическими антителами, которые действуют на организм подобно вакцине. Они снижают вероятность тяжёлого течения недуга в будущем.

Антитела, как и вакцина, не защищают от последующего заражения, но они предохраняют от тяжёлых осложнений и летального исхода при последующем инфицировании. Человек может перенести заболевание бессимптомно. Михаил Щелканов заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН

Если здоровый человек переболел коронавирусом в лёгкой форме, то отдалённых последствий для его здоровья «скорее всего, не будет», добавил в беседе с NEWS.ru Щелканов. Поэтому если пациент чувствует, что восстановился и жалоб на здоровье нет, то не нужно впадать в панику и в срочном порядке проходить все обследования. Это стоит сделать, если имеются хронические заболевания: диабет, рак, сердечно-сосудистые патологии. Для таких больных важен процесс восстановления.

Последствия для организма возникают у людей со средней тяжестью COVID-19 или тяжёлой, сообщил NEWS.ru главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Те же, кто переболел недугом в лёгкой форме, могут не беспокоиться: это никак не отразится на их здоровье, иммунитет переборет вирус и появятся антитела.