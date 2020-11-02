Врач назвал главный фактор риска смерти молодых от COVID-19

От последствий коронавирусной инфекции в мире уже скончались более миллиона человек. В основном жертвами нового заболевания становятся пожилые люди с ослабленным здоровьем. Но в редких случаях болезнь уносит жизни молодых людей. Чаще всего трагедия случается, когда на момент заражения человек подхватил другую вирусную или бактериальную инфекцию. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, по какой причине попадание в организм двух инфекционных агентов может привести к летальному исходу.

Риск умереть от COVID-19 повышается во много раз, если человек на момент инфицирования был заражён другим вирусом, например, аденовирусом, ротавирусом или гриппозной инфекцией, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Так, если пациент с гриппом заболеет коронавирусом, то вероятность летального исхода возрастает в шесть раз. Особенно это следует учитывать молодым и здоровым людям, добавил врач. Ведь чаще всего болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией, у них протекает в лёгкой форме. В сочетании же с другим вирусом она может стоить жизни.

Любой вирусный процесс, протекающий одновременно с коронавирусной инфекцией, серьёзно снижает иммунный ответ, потому что организм борется с несколькими вирусами одновременно и не справляется. Возможна и обратная реакция — возникновение цитокинового шторма. Это жизнеугрожающее состояние, опасное в любом возрасте. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Из-за избыточной активации иммунокомпетентных клеток происходит выработка большого количества цитокинов. Это особые белки, которые в норме помогают правильной работе иммунной системы, сообщил Тимаков. Во время цитокинового шторма они выходят из-под контроля и начинают не только бороться с существующей инфекцией, но и атаковать здоровые ткани, а также клетки. Вследствие этого нередко развивается отёк лёгких, сердечная недостаточность, отказывают почки и печень.

Цитокиновый шторм бывает в среднем у 75 человек на каждые 100 тысяч населения. В половине случаев он заканчивается летальным исходом. Патологическое состояние лечат гормональными препаратами, подавляющими иммунитет. Чем раньше будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов на спасение. Сейчас российские больницы и поликлиники перегружены пациентами, и врачи в ряде случаев не успевают оперативно помочь заболевшим. По этой причине вероятность смерти заражённых повышается.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

COVID-19 в сочетании с другими вирусными инфекциями в организме может как значительно ухудшить течение болезни, так и предотвратить серьёзные осложнения, сообщил в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Так, некоторые вирусы провоцируют образование интерферона (общее название ряда белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса. — NEWS.ru). Он подавляет инфекцию и ускоряет выздоровление. По какому сценарию будет развиваться болезнь у конкретного человека, врачи сказать затрудняются. По словам Альтштейна, этот механизм ещё до конца не изучен и зависит от воли случая.

При этом профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко утверждает, что крайне редко молодые и здоровые люди умирают, даже когда заражаются одновременно несколькими инфекциями. По его мнению, в норме защитные силы успешно справляются с одной или несколькими патологиями. Молодые же, умершие от последствий COVID-19, как правило, имеют ослабленный с детства иммунитет. Именно таким людям нужно внимательно следить за своим здоровьем и не допускать заражения.