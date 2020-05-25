Жертвами коронавируса в России уже стали более трёх тысяч человек. Пока одни учёные пытаются разработать вакцину от этой болезни, другие ищут эффективные лекарства. Сибирские исследователи обнаружили, что открытый в Америке ещё 15 лет назад препарат может помочь справиться с новой инфекцией. Лекарству предстоит пройти клинические испытания, дата выхода на рынок пока не определена.

Учёным из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) удалось синтезировать интерферон лямбда. Это лекарство показывает эффективность в лечении некоторых заболеваний вирусной природы. В частности, оно является «перспективным кандидатом» в борьбе с COVID-19, сообщили эксперты. Основное его преимущество — минимизация системного воспаления и повреждения тканей, которые бывают у больных коронавирусом.

Интерферон лямбда был выведен ещё в середине нулевых годов в США. Он предназначался для лечения вирусного гепатита С. В Америке препарат так и не завершил клинические испытания. Российским учёным удалось улучшить лекарство, созданное западными коллегами. Как сообщила в беседе с NEWS.ru заведующая лабораторией фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул ФИЦ ИЦиГ СО РАН Анастасия Котлярова, в отличие от своего предшественника из США российское лекарство можно применять перорально. Это обычные таблетки, которые запивают водой. Аналог из Америки доставлялся в организм только парентерально (путём внутривенной инфузии в обход желудочно-кишечного тракта).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интерфероны — общее название белков, которые синтезируются клетками иммунной системы и соединительной ткани в ответ на вторжение вируса. Современные технологии позволяют создавать эти вещества искусственно. Они могут лечить заболевания и улучшать состояние иммунитета.

Создать эффективное противовирусное лекарство чрезвычайно сложно. Вирус проникает в организм и встраивается в клетки хозяина. Организм в замешательстве, потому что он не знает, что делать. Атаковать собственные клетки или нет. Интерферон помогает «презентовать» эти клетки, которые надо «убивать», и иммунная система их распознаёт. Анастасия Котлярова заведующая лабораторией фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул ФИЦ ИЦиГ СО РАН заведующая лабораторией фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул ФИЦ ИЦиГ СО РАН

Чем раньше интерфероны начинают синтезироваться или поступать в организм извне, тем эффективнее их действие, описывает механизм Котлярова. Поэтому использовать лекарство этого вида можно с профилактической целью не только против COVID-19, но и чтобы защититься от вирусов гриппа, герпеса, гепатита.

Интерферону лямбда в ближайшее время предстоит пройти клинические испытания. Учёные пока затрудняются сказать, когда новое лекарство будет зарегистрировано и поступит в продажу.

Практикующие медики настороженно относятся к изобретению сибирских учёных. Врач-инфекционист Валерий Безносенко в беседе с NEWS.ru заявил, что ни один из существующих интерферонов не показал свою эффективность в отношении респираторных вирусов. Единственное же средство, которое продемонстрировало успех в лечении COVID-19, — американский препарат «Ремдесивир».

При этом, по данным Американской медицинской ассоциации, пока доказана эффективность против коронавируса у шести существующих препаратов. В их числе — японский «Мезилат камостата», американский «Ремдесивир» и российский «Умифеновир». Изначально они создавались для лечения других видов заболеваний.

Сейчас в мире ведутся десятки исследований различных препаратов. Не исключено, что способность лечить коронавирус будет обнаружена и у других лекарств. Также в разработке у учёных находятся более 80 вакцин, из них шесть уже проходят клинические испытания.