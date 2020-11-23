Комаровский рассказал, как подготовить организм к борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/f91d009a-2d8e-11eb-888c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как грамотно подойти к защите организма от коронавируса и осложнений на фоне заболевания.

Заболеете вы или нет — зависит от двух факторов: от количества вируса, с которым вы встретитесь <...>, и от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он заверил, что в первую очередь надо остерегаться не столько коронавирусной инфекции, сколько тяжёлых осложнений, и по его мнению, большинство советов по профилактике от COVID-19 ориентированы именно на предотвращение развития опасной формы заболевания.

Единственным по-настоящему действенным способом защититься от коронавируса Комаровский назвал вакцинацию.

Многие современные протоколы советуют людям не допускать дефицита витамина D, витамина C и цинка в организме, <...> это пьётся, чтобы болезнь не перешла в более тяжёлую форму, — отметил медик, предупредив, что принимать витамины необходимо только по назначению врача.

Также Комаровский посоветовал избегать тёплых сухих помещений и чаще дышать свежим воздухом с влажностью не ниже 40–60%.

Важно, чтобы не было дефицита жидкости, чтобы вы нормально пили. Если можете — увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами, — рекомендует он. По его мнению, это куда более действенно, чем приём витаминов.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-терапевт Людмила Лапа заявила о полезных свойствах ёлок и других хвойных растений для профилактики коронавируса. По её мнению, живая хвоя прекрасно очищает воздух в помещении, а также даёт прекрасный запах.