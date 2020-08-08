Эксперт рассказал, кому стоит заменить кофе на какао

https://static.news.ru/photo/825c2372-d7f4-11ea-9000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничить или сократить потребление кофе и остановить свой выбор на какао следует людям, которые страдают желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил директор ФИЦ питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями зачастую сталкиваются с повышенным артериальным давлением. В таком случае человеку рекомендуется ограничить потребление кофе, так как этот продукт способствует сужению сосудов. Последнее, в свою очередь, может приводить к ещё большему повышению артериального давления, пояснил специалист.

Любителям кофе в таком случае рекомендуется перейти на какао. Однако увлекаться этим напитком тоже не стоит. В данном продукте, как и в кофе, содержатся биологически активные вещества, которые могут способствовать повышению артериального давления. Кроме того, в какао находится добавленный сахар, который не полезен для организма.

Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о вреде кофе. По его словам, этот напиток полезен для организма. Он отметил, что люди с инфекционным гепатитом должны пить по три-четыре чашки кофе в день. Кроме того, его употребление снижает риск рака и цирроза печени.