Клинические исследования вакцины от коронавируса в РФ начнутся в июле

https://static.news.ru/photo/c5b1ad3e-8ae4-11ea-8d41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/ АГН«Москва»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и петербургская биотехнологическая компания «Биокад» начнут клинические исследования вакцины от коронавируса в июле.

Процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию. По свидетельству сторон, вакцина показала свою перспективность в ходе испытаний на лабораторных животных, включая низших приматов, — сообщила пресс-служба петербургской компании.

Опытно-промышленные серии для исследований будут получены в мае, клинические исследования запланированы на июль.

Расходы на испытания, создание технологии выпуска препарата и производство возьмёт на себя компания «Биокад». Она также организует проведение клинических исследований..

Для работы над вакциной задействованы три исследовательские группы, в которые входят более 80 человек.

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на скорейшее появление вакцины от коронавируса. В организации отметили, что обычно её разработка занимает от года до 18 месяцев. На сегодняшний день врачи тестируют более 100 различных прототипов вакцины.

Ранее бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что в России ещё не сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу. Он призвал россиян провести майские праздники дома, чтобы во второй половине месяца получить позитивную динамику.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.