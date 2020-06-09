Тёплая зима и ранняя весна во многих регионах России спровоцировали активность клещей. В столичном регионе паразиты уже укусили около тысячи человек, в Ленобласти — около 2 тысяч. Ежегодно в России около полумиллиона человек хоть раз снимают с себя клеща. Кровососущие членистоногие очень опасны, помимо энцефалита они переносят риккетсиозы, боррелиозы и лихорадку Кемерово. Заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала в беседе с NEWS.ru, как паразиты выбирают жертву, кусают ли они пьяных людей и почему можно не заметить «нападение».

— Какие человеческие болезни переносят клещи?

— Существует много разновидностей клещей. Но человека кусают паразиты из отряда Ixodida, которых называют иксодовыми. Помимо вируса клещевого энцефалита, они могут быть переносчиками возбудителей лихорадки Кемерово. Это заболевание похоже по симптоматике на энцефалит, но оно не такое тяжёлое. Иксодовые клещи заражают людей боррелиями, которые вызывают боррелиозы, а также риккетсиями, провоцирующими риккетсиозы. Первые содержатся в теле 30–50% паразитов, вторые — в 8 из 10.

— Как инфекционные агенты попадают в тело клещей?

— Риккетсии для иксодовых клещей — это абсолютно нормальная часть их микрофлоры. Как для человека бактерии, живущие в кишечнике. Они передаются от самки через яйца следующим поколениям. Все остальные инфекционные агенты клещи подхватывают, когда кусают заражённых животных. Это могут быть грызуны, птицы, ежи и крупные млекопитающие. Сами они не болеют, но являются переносчиками. Самки клещей напиваются кровью, потом уползают в укромный уголок и откладывают яйца. Из яиц появляются личинки, которые могут заразиться, если укусят инфицированное животное.

— Как клещи попадают на тело человека? Они прыгают с веток деревьев или переползают с травы?

— Клещи не умеют прыгать. Они не кузнечики. Паразиты по высоким травинкам поднимаются вверх и ждут жертву примерно на расстоянии 80–90 сантиметров от земли. У клещей восемь лапок, четырьмя из них они держатся за травинку, а остальные четыре выставляют перед собой, чтобы прицепиться к мимо проходящему объекту. Далее клещ ползёт вверх и ищет наиболее нежные места на теле, чтобы впиться. Например, это может быть шея, мочки ушей, ягодицы, подмышки.

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— Правда ли, что клещи любят определённую группу крови и не кусают пьяных людей?

— Насчёт группы крови я корректных исследований не видела. Но доказано, что клещи, действительно, реагируют на тех, кто сильнее пахнет. В человеческой популяции это будет скорее взрослый мужчина. У него интенсивнее метаболизм. Действительно, на одного человека паразиты садятся чаще, чем на другого. Это просто наблюдение, не подкреплённое научными данными. А запах алкоголя клещей точно не смущает, так как они реагируют только на определённые молекулы. Присутствие остальных их мало волнует.

— Сколько клещ ползает по телу, прежде чем впиться?

— Самцы и самки ведут себя на теле жертвы по-разному. Первые чаще долго ползают, ищут нужное место и могут присасываться несколько раз. Именно поэтому человек может заразиться, но не заметить клеща на теле. Ведь в их слюне находится обезболивающее вещество. Человек даже не чувствует паразита. Вторые же кусают довольно быстро. При этом и самцы и самки могут быть переносчиками всех инфекционных агентов. Именно поэтому, даже если вы поймали ползущего по телу клеща, его необходимо отправить в лабораторию на анализ.

— Могут ли другие кровососущие насекомые, помимо клещей, переносить энцефалит, боррелиозы и другие заболевания?

— Было несколько случаев, когда в комарах находили вирус клещевого энцефалита. Теоретически такой вариант не исключён, но такие случаи пока зафиксированы не были. Во-первых, не все комары могут кусать животное несколько раз. Напившись крови заражённого животного, большинство их них не будет искать новую жертву. А во-вторых, вирусу нужно приспособиться к двум хозяевам, к новому переносчику. Это маловероятный сценарий.

— Насколько эффективны противоклещевые средства?

— Сейчас разработан ряд эффективных препаратов, только применять их надо грамотно. Если написано, что нужно наносить средство на одежду, значит, на открытые участки тела его брызгать нельзя, это неэффективно. И наоборот, средством для открытых участков нельзя обрабатывать одежду. Также важно не забывать проводить постоянный осмотр тела на наличие паразитов.

Самой надёжной защитой от клещевого энцефалита является заблаговременная вакцинация, напоминают в МЧС России. Такая профилактика прежде всего необходима людям, выезжающим в эндемичные районы, а также проживающим на этих территориях. Прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать не менее чем за 2,5 месяца до выезда в неблагополучную зону.