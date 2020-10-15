Защититься от COVID-19 поможет восстановление кислотно-щелочного баланса

Кислотно-щелочной баланс является важным параметром, который поддерживается в крови человека в определённых значениях. Это необходимо для нормальной работы организма, протекания биохимических реакций и оптимального функционирования ферментов. Смещение кислотно-щелочного равновесия может приводить к болезням, снижению иммунитета и набору лишнего веса. О том, что собой представляет этот показатель и как его восстановить — в материале NEWS.ru.

Кислотно-щелочной баланс — это соотношение кислот и оснований (щёлочи) в организме. При этом второй химический элемент в нашей крови превалирует. В норме её кислотность составляет 7,35–7,45 по шкале рН. Данный показатель контролируется внутренними органами, однако в процессе обмена веществ образуются продукты, которые способны вызывать изменение кислотно-щелочного баланса. Чаще всего в таком случае он опускается ниже допустимых значений и происходит закисление организма. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила терапевт Ольга Бурлакова.

Смещение баланса организма в сторону кислотной среды есть примерно у 99% россиян, поясняет специалист. Однако у многих оно не достигает критических значений и не оказывает видимое воздействие на здоровье. В более серьёзных случаях человек сталкивается с нарушением работы ферментов, которые трансформируют одни вещества в другие. В частности, те, которые необходимы для образования гормонов и иммунных клеток, отмечает Бурлакова.

Необходимо отметить, что при нарушении кислотно-щелочного баланса происходит ухудшение работы иммунитета и человек становится более подвержен заражению вирусными заболеваниями, в частности COVID-19. Поэтому восстановление кислотно-щелочного баланса особенно важно во время пандемии. Правильный pН снизит вероятность заражения. Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Частыми признаками нарушения кислотно-щелочного баланса являются постоянная усталость, депрессивное состояние, раздражительность, грусть, плохой сон, тревожность, нарушение работы желудочно-кишечного тракта и насморк. При этом об изменении pH могут говорить и другие заболевания, в частности респираторные, поясняет терапевт.

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Как восстановить pН

Восстановить кислотно-щелочной баланс организма помогут эндорфины, которые выделяются во время физической активности и смеха. Кроме того, повлиять на него можно, оголяя щиколотки в холодную погоду. Ведь это стимулирует приток крови, которая в результате перераспределяется по организму — переходит к ногам и другим частям тела от брюшной полости, где порой могут происходить застои, пояснила Бурлакова.

Между тем восстановить кислотно-щелочной баланс можно, соблюдая правильный рацион. Следует ограничить употребление фастфуда, изделий из белой муки, сладостей, крепкого чая, кофе и алкогольных напитков — все эти продукты закисляют организм. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

А вот щелочную среду в первую очередь помогает создавать лимон. По этой причине специалист рекомендует начинать день с дольки этого фрукта. Восстановить кислотно-щелочной баланс также можно, включив в рацион зелень, в частности петрушку, укроп и шпинат, а также свёклу, морковь, капусту, авокадо, персики, грейпфруты, апельсины и чеснок.

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Неправильный кислотно-щелочной баланс влияет, в частности, на набор лишнего веса. Если в организме не хватает щёлочи, остатки еды до конца из него не выводятся и трансформируются в жировые отложения. Кислую среду создаёт и такой полезный продукт, как мясо. По этой причине вместе с ним рекомендуется употреблять в пищу «щелочные» салаты. Светлана Титова диетолог диетолог

На закисление организма также влияют коровье молоко, сахар, сосиски и газировка. Эти продукты в рационе стоит минимизировать, советует Бурлакова. А сладкие напитки лучше заменить на слабощелочную талую воду.