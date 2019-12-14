Представители семейства паслёновых — картофель, помидоры, баклажаны и перец — неотъемлемые продукты в рационе многих россиян. Однако определённой группе людей врачи всё же рекомендуют от них отказаться. NEWS.ru пообщался со специалистами и выяснил, кому следует пересмотреть свои пищевые привычки.

Исключить из рациона паслёновые необходимо пациентам с аутоиммунными заболеваниями, заявила врач превентивной медицины и косметолог Юлиана Чечурина. Эксперт пояснил, что эти продукты содержат в себе вещества, которые вызывают процессы воспаления в кишечнике. В частности, речь идёт о соланине, который призван защищать растения от насекомых. Попадая в организм человека, он может приводить к расстройству стула и аллергическим реакциям. Кроме того, паслёновые содержат лектины (белки и гликопротеины), вызывающие воспаление стенок кишечника и, как следствие, повышенную проницаемость кишечной стенки.

В результате этого белки попадают в кровь и стимулируют выработку собственных антител к различным органам, в частности к щитовидной железе. Такое распространённое сейчас аутоиммунное заболевание, как гипотиреоз, чаще всего связано с неправильным питанием и нарушением работы кишечника. Юлиана Чечурина врач косметолог и специалист anti-age и превентивной медицины врач косметолог и специалист anti-age и превентивной медицины

Врач рекомендовала при необходимости заменить паслёновые другими овощами — цукини, тыквой и репой.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова, в свою очередь, считает, что негативное влияние на организм могут оказывать только неспелые плоды, так как соланина в них находится больше. Специалист отметила, что, если человек несколько дней подряд будет есть зеленоватую картошку, он может отравиться. При регулярном потреблении в пищу неспелых паслёновых можно столкнуться с ухудшением работы нервной системы, заявила Белоусова.

Если вам попадается картошка с зеленоватым бочком, нужно её выкидывать. Употреблять в пищу овощ можно, только если на нём вообще нет зелёного участка либо же его размер сопоставим с размером 50-копеечной монеты. Однако половину картошки придётся срезать, так как соланин в таком случае может находиться даже в той части плода, которая в цвете не изменилась. Термическая обработка и вымачивание продукта обезопасить себя от отравления не помогут. Анна Белоусова член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Сократить употребление картофеля нутрициолог посоветовала людям с избыточным весом и ожирением, пациентам с сахарным диабетом второго типа, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как этот продукт может провоцировать развитие атеросклероза.

После покупки твёрдых баклажанов врач рекомендовала употреблять их в пищу не сразу, а дать овощам дозреть, на три-четыре дня положив их в тёплое и тёмное место. Для того чтобы вывести из паслёновых соланин и горечь, специалист посоветовала разрезать их, засыпать большим количеством соли и дать постоять в течение часа. После этого баклажаны следует промыть и дать им просохнуть. Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и склонность к диарее, перед употреблением этого овоща следует срезать с него кожицу. В ней содержится большое количество неперевариваемых растительных пищевых волокон, что может стимулировать работу кишечника и вызывать послабление стула, пояснила Белоусова.

При выборе помидоров следует опасаться желтизны в месте прикрепления плодоножки, а также полосок этого же цвета на самом плоде. Употребление в пищу таких овощей может вызвать отравление. Срезание пожелтевших мест в таком случае обезопасить себя не поможет, отметила врач.