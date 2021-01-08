Кардиологи признали сердечную недостаточность фактором риска при COVID-19

https://static.news.ru/photo/8b7300f2-5350-11eb-bffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Больные с сердечной недостаточностью вдвое чаще умирают от коронавируса. Об этом сообщили британские учёные.

Людям с сердечной недостаточностью необходима вакцинация против COVID-19, считает кардиолог и ведущий автор исследования из North Bristol NHS Trust и Bristol Heart Institute Амардип Дастидар. По его словам, они должны считаться высокой группой риска вне зависимости от возраста, написал он в статье для ESC Heart Failure.

Учёные изучили пациентов с острой сердечной недостаточностью во время пандемии, а также смертность в течение 30 дней. Они проанализировали случаи 283 пациентов с острой сердечной недостаточностью.

Оказалось, что две трети из них имели хроническую форму заболевания или у них наблюдалось острое ухудшение состояния. Учёные выделили две группы пациентов: до коронавируса с 7 января по 2 марта и после — с 3 марта по 27 апреля.

При этом смертность пациентов с острой сердечной недостаточностью почти удвоилась за время эксперимента. Около 11% в первой группе с этим заболеванием скончались в течение 30 дней, а во второй группе — 21%. Когда пациентов с положительным результатом теста на коронавирус исключили из анализа, различий в смертности в двух группах не было.

Это может указывать напрямую на взаимодействие или предрасположенность к худшим исходам для пациентов с острой сердечной недостаточностью с наложенной коронавирусной инфекцией, — заключил медик.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наличие насморка не может свидетельствовать о том, что у человека точно отсутствует COVID-19, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.