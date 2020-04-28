Кардиолог предупредил о последствиях пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/5e236804-8929-11ea-8e4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Пандемия коронавируса будет иметь отложенный эффект. Связанные с COVID-19 стрессы может спровоцировать рост статистики сердечно-сосудистых заболеваний. Такое мнение выразил директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков.

Это не открытие, мы это уже наблюдали начиная с 1991 года и распада Советского Союза. Через полгода после этого резко увеличилась смертность. Потом шли дефолты, потом шли кризисы, и каждая из этих социальных пертурбаций приводила к повышению смертности за счет социальной нестабильности, — передаёт его слова Радио Sputnik .

Врач отметил, что необходимо учитывать и снижение двигательной активности в период карантина, и нагрузку на нервную систему из-за недостатка общения.

Чтобы этого избежать нужно заниматься физической активностью и правильно питаться. А также больше общаться по телефону и видеосвязи с родственниками и близкими.

Как ранее писал NEWS.ru, почти 20 тыс. пациентов с ОРВИ проходят лечение на дому и находятся под наблюдением медиков в столице. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования, определения у пациента пневмонии и степени её развития — от первой до четвёртой стадии.