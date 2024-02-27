Кардиолог объяснил, как избежать тромбов во время длительных перелетов Кардиолог Видяскин: разминка при длительных перелетах полезна для здоровья

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Есть несколько простых мер, которые помогут предотвратить образование тромба во время длительного перелета на самолете, сообщил в беседе с NEWS.ru кардиолог Игорь Видяскин. По его словам, проще всего вставать и прогуливаться по салону каждый час.

Выполняйте упражнения, такие как сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах, или надевайте на время перелета компрессионные чулки. Необходимо пить достаточное количество жидкости и избегать потребления алкоголя. Постарайтесь не скрещивать и не подгибать под себя ноги, — посоветовал доктор.

Игорь Видяскин подчеркнул, что соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск тромбоза во время перелета. Он также указал, что лицам со специфическими медицинскими состояниями или факторами риска тромбообразования может потребоваться консультация врача.

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