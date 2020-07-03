Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

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Человеку крайне важно знать уровень витамина D в организме. Об этом заявила кардиолог и терапевт Ирина Мурадян. По её словам, он играет важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов.

В России нормальным считается показатель от 30-60 нанограммов на миллилитр. Недостаток витамина D фиксируется при содержании от 20 до 30 нанограммов на миллилитр, ниже 20 — уже дефицит.

Дефицит витамина D рассматривается как дополнительный неклассический фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И может являться одним из компонентов комплексного подхода при профилактике и лечении гипертензии, — приводит слова Мурадян портал Medical Note.

Она уточнила , что для профилактики витамин D можно принимать людям от 18 до 50 лет в объёме от 600 до 800 единиц, а тем, кто старше — от 800 до 1000. Дозировка для беременных и кормящих женщин — 800-1200 единиц. Вместе с тем, отметила кардиолог, что при дефиците витамина D в крови дозировку и выбор препарата должен проводить врач, а не ориентироваться на таблички, которые публикуют бьюти-блогеры и инста-мамы. Как минимум потому, что длительный приём витамина в дозировке свыше 1000 единиц требует контроля со стороны профессионала.

Если пить витамины не хочется, можно изменить рацион. Богата этим витамином лосось (541 микрограмм). Можно пить рыбий жир (200 мкг). Полезными будут сардины (185 мкг), печень трески (100 мкг), тунец (97 мкг). Далее в списке (по убыванию содержания витамина) — коровье молоко (65 мкг), яйца (45 мкг), грибы (21 мкг) и шпроты в масле (20 мкг). Не лишними будут также кета (16 мкг), форель (15 мкг) и горбуша (12 мкг). Гурманам можно не отказываться от чёрной игры (8 мкг).

Что касается анализа на проверку уровня витамина, то всем поголовно его делать не нужно, добавила Мурадян. Однако следует присмотреться к своему организму тем, кто страдает ожирением, беременным и кормящим женщинам, имеющим факторы риска или не желающим принимать профилактически препараты витамина D, а также людям старше 60 лет, у кого ранее были падения и переломы.

Кроме того, следить за уровнем витамина должны люди с заболеваниями костей - остеопорозом рахитом и подобными, а также пациентам с почечной и печёночной недостаточностью, с воспалительными заболеваниями кишечника, туберкулёзом, саркоидозом и тем, кто постоянно принимает глюкокортикоиды, противогрибковые и противоэпидемические препараты.

Не лишней будет такая информация и тем, у кого тёмный оттенок кожи.

Ранее NEWS.ru писал, что витамин D необходим человеку для нормализации многих жизненно важных процессов. К счастью, организм может самостоятельно синтезировать вещество под воздействием ультрафиолетового излучения, но в средней полосе России часть населения испытывает дефицит витамина D.

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