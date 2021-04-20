Доктор Мясников рассказал, как дата рождения влияет на здоровье

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Дата рождения может влиять на здоровье человека. Риск получить то или иное заболевание напрямую связан с месяцем, в котором человек появился на свет, рассказал заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников.

Он сослался на данные Колумбийского университета в США, где в конце XX века проанализировали медицинские карты около 1,5 млн человек. Выяснилась закономерность: в те или иные месяцы рождения люди часто получают одинаковые заболевания, предупредил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Так, например, у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия. У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой. Люди, отмечающие главный в жизни праздник в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии. У людей с днём рождения в апреле чаще бывает стенокардия, а у майских — низкий вес при рождении. У рождённых в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе — к астме. Появившиеся на свет в сентябре испытывают проблемы с желудком, в октябре — с аллергическими реакциями, а в декабре — со склонностью к травмам и ушибам.

Лучшим месяцем для рождения Мясников назвал ноябрь. Те, кому повезло родиться в этом месяце, подвержены наименьшей вероятности появления ишемической болезни сердца, аритмии и рака лёгких. Это оказался единственный месяц без «коронных» заболеваний.

По мнению Мясникова, такие предрасположенности не связаны с генетикой людей. Это, предположил он, скорее статистический факт. Тем не менее он допустил связь заболеваний с тем, в какой период человек находился в утробе матери. Например, с марта по апрель рождаются люди, больше других склонные к шизофрении или рассеянному склерозу. Всё потому, что период формирования в утробе матери пришёлся на время сезонных простуд, в том числе гриппа, что в ряде случаев оказывает негативное влияние на формирование ребёнка.

Ранее Мясников заявил, что на самочувствие человека больше влияют не магнитные бури, а нездоровый образ жизни. Связывать влияние магнитных бурь с состоянием здоровья могут только физики и биофизики. Хороший врач такое никогда не скажет пациенту, подчеркнул он.