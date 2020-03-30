Вслед за решением президента России сделать наступившую неделю нерабочей, столичные и подмосковные власти ввели режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин или для прогулки с собакой. Оставаться в квартире настоятельно рекомендовано и жителям других регионов. Нахождение в «четырех стенах» имеет как плюсы, так и минусы для здоровья человека. NEWS.ru расспросил медиков о пользе и вреде домашнего заточения.

Насморк и кашель пройдут мимо

Шанс заболеть не только коронавирусом, но и любыми простудными заболеваниями увеличивается, если человек много и близко контактирует с людьми. Например, часто ездит в общественном транспорте. Особенно он рискует в час-пик, когда приходится прижиматься к незнакомому человеку, как к родному. Симптомы простуды вызывают более 200 разных вирусов, которые распространяются как воздушно-капельным путем, так и через прикосновения. Переполненный вагон, многолюдный переход, офисный лифт — идеальные площадки для распространения инфекции.

Заболеть гриппом или ОРВИ без контакта с зараженным человеком невозможно. Обычно в организм попадает капля слюны больного. Путей её проникновения — множество. Например, с ручки двери или поручня в метро. Достаточно потрогать грязной рукой нос или слизистую оболочку рта. Разобщение же людей прерывает подобный путь передачи инфекции. Поэтому можно предположить, что общее число больных простудными заболеваниями будет снижаться. В это несомненная польза всеобщей изоляции. Альбина Стрельченко член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт

Настало время супов и салатов

Полгода назад эксперты компании HeadHunter провели опрос и выяснили, что около 15% россиян не едят на работе. Одни игнорируют обед из-за занятости, другие — экономят таким образом деньги. Офисные работники весь день голодают, а вечером устраивают себе обильный ужин. По мнению медиков, такой тип питания влечет за собой негативные последствия для пищеварительной системы. Объемные трапезы после долгого перерыва могут привести к гастриту, сбоям в работе желчного пузыря, расстройству стула, сообщила участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко. Режим всеобщей самоизоляции поможет многим улучшить своё питание в течение дня. Желудок скажет «спасибо».

Конечно, дома легче соблюдать режим правильного питания: есть супы, салаты, диетическое мясо. Появляется больше времени для приготовления полезных блюд на кухне. В условиях офиса многие мои пациенты часто перехватывают на бегу бутерброд. Неправильное питание становится причиной расстройств пищеварения, — сообщила Стрельченко.

Появилась возможность выспаться

Специалисты сервиса «Яндекс.Недвижиомость» несколько лет назад провели опрос и выяснили, что 12% жителей российской столицы тратят на дорогу до работы более 1.5 часов в день. Еще у 27% путь до офиса и обратно занимает от часа до полутора. Рабочий день в большинстве московских офисов начинается с 9-10 утра. Это значит, что вставать многим гражданам приходится ни свет, ни заря. С приходом режима самоизоляции, освободившееся время можно потратить на сон.

О необходимости полноценного ночного отдыха для человека не раз высказывались врачи. Так президент Российского общества сомнологов, профессор Роман Бузунов, убежден, что дефицит ночного отдыха приводит к замедлению мыслительных процессов, ухудшению концентрации внимания и памяти. Также из-за хронического недосыпания может возникнуть депрессия и невроз. Высыпающийся сотрудник будет лучше себя чувствовать и может проявить себя с лучшей стороны.

kati/Global Look Press

Отказ от сидячего образа жизни

Современный человек проводит сидя много времени. В таком положении он находится в транспорте или автомобиле, в офисе, в столовой. Многие продолжают «эстафету», устраиваясь после работы за домашний компьютер. Хирург, ортопед Владимир Хорошев в беседе с NEWS.ru заявил, что сидячая поза — самая вредная для человека.

Когда человек сидит, происходит растяжение длинной и коротких мышц спины. Идет сильное перенапряжение мышц, связочного аппарата позвоночника, а также передних отделов межпозвонковых дисков. Все это приводит к разрушению последних, образованию грыж. Злоупотребление положением «сидя» может обернутся хирургической операцией и даже инвалидностью. Владимир Хорошев хирург и кардиолог хирург и кардиолог

Самое гармоничное положение для здоровья спины — лежа. Мышцы спины и сам позвоночник расслабляются. Удаленная работа позволяет работать и в такой позе. Главное не заснуть.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лишний вес придёт неожиданно

По данным Федерального исследовательского центра питания избыточную массу тела имеет 50 % российских мужчин и 60 % женщин. Главная причина лишних килограммов — чрезмерное потребление пищи. Врачи говорят — многие наши соотечественники страдают расстройством пищевого поведения. Для таких людей еда, это не только «топливо», но и главный источник получения удовольствия. Во время всеобщей изоляции, многие россияне могут набрать лишний вес, предупреждает врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. Гиподинамия и чревоугодие могут обернутся лишними килограммами, сообщает эксперт.

Чтобы не допустить появления лишнего веса нужно соблюдать адекватный сниженной физической нагрузке режим питания. Заниматься физкультурой дома. Сейчас куча программ тренировок для дома тренерами выкладывается. Алексей Калинчев врач-эндокринолог и диетолог врач-эндокринолог и диетолог

Сердечно-сосудистые заболевания и тромбоз

В России около половины всех человеческих смертей происходит из-за патологий системы кровообращения. Главные причины сердечных недугов — это вредные привычки, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Круглосуточное пребывание дома может негативно сказаться на работе сердца, сообщил NEWS.ru кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. Гиподинамия снижает тренированность главный мышцы организма, а это ухудшает общее кровоснабжение. Такое состояние грозит множеством заболеваний, например, повышает вероятность образования тромбов (сгустки крови, которые образуются в венах или сосудах — NEWS.ru). Они могут стать причиной внезапной смерти человека, если тромб отделится, пойдет по кровотоку и попадёт в лёгочную артерию. Это быстро приводит к остановке сердца и летальному исходу.

Склонность к образованию тромбов при малоподвижном образе жизни возрастает, если для этого есть предпосылки. Это определенные изменения в сосудах — варикозная болезнь, тромбофлебит. Для полностью здорового человека это маловероятный сценарий. Юрий Кремнев кардиолог, заслуженный врач России кардиолог, заслуженный врач России

Возможны конфликты в семье

Изоляция — это стрессовое состояние, которое провоцирует внутреннее напряжение. Особенно у тех людей, которые привыкли жить активной и насыщенной жизнью. Семейный и детский психолог высшей категории Ольга Демьяненко предупреждает — в некоторых семьях возможны конфликты. Благодатную почву для них создаёт общая нервозная обстановка. Чтобы изоляция не обернулась чередой семейных скандалов, психолог советует избегать конфликтов и уметь слышать друг друга.