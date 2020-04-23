В период пандемии российские больницы переполнены, а медработникам приходится трудиться на износ. Чтобы облегчить жизнь врачам и пациентам, производители медицинской техники разрабатывают полезные устройства. Многие из них стоят недорого и просты в использовании. О том, какие уникальные разработки российские изобретатели готовы предложить медикам, — в материале NEWS.ru.

Современные технологии 3D-печати позволяют создавать незаменимые в условиях борьбы с пандемией вещи. Это методика изготовления объёмных изделий на основе цифровых моделей. Суть процесса заключается в постепенном послойном воспроизведении объектов.

В Сети можно увидеть фотографии медиков со всего мира с красными пятнами на лице и шее. Это последствия долгого ношения защитных масок. С помощью современной технологии изготавливается устройство, которое защитит лицо от сдавливания. Это адаптер для снятия напряжения с ушей и носа. Он сконструирован таким образом, что человек сам может выбирать степень натяжения маски или респиратора.

Marwan Naamani/Global Look Press

Дверные ручки в помещении — главный рассадник инфекционных агентов. В медицинском учреждении должна сохраняться полная стерильность. Поэтому после перехода из кабинета в кабинет врач обязан мыть руки или менять одноразовые перчатки. Российские инженеры разработали и напечатали на 3D-принтере переходники для дверной ручки. Они позволяют открывать двери без прямого контакта с руками. На ручку можно нажимать с помощью локтей или предплечий. В Европе такие устройства используются повсеместно, в России — пока в единичных случаях.

Также российские эксперты с помощью технологии 3D-печати создали специальные клапаны, которые ставятся между трубкой аппарата ИВЛ и кислородной маской. От аналогов их отличает низкая стоимость с сохранением качественных характеристик. Такие «переходники» имеют важную функцию — регулируют концентрацию подаваемого в лёгкие кислорода в зависимости от индивидуальных потребностей человека. Это значительно облегчает состояние больного и улучшает прогноз лечения. Без использования клапана увеличивается вероятность гипервентиляции лёгких или, наоборот, кислородного голодания.

Мы знаем, что многие медучреждения сталкиваются с проблемами нехватки какого-либо оборудования, защитных средств и расходных материалов. Мы стали придумывать различные варианты, как с помощью наших технологий можно изготовить такие запчасти или инструментарий, которые неудобно заказывать в серийном производстве. Николай Крайнов руководитель компании по производству индивидуальных эндопротезов руководитель компании по производству индивидуальных эндопротезов

Врачи позитивно относятся к устройствам, разработанным российскими инженерами, и охотно рассказывают о проблемах в своей работе, которые можно решить с помощью различных технологий. Медики даже принимают участие в создании полезных образцов и их тестировании. Руководители лечебных учреждений также понимают важность таких внедрений. Остаётся решить денежный вопрос. Все средства, которыми располагают больницы, расписаны, а быстро их перераспределить бывает сложно.

Эксперты стартап-студии медицинской техники и цифровой медицины также готовы предложить медикам полезный инструмент. Это устройство для визуализации вен, которое облегчает установку подкожной инъекции. Выглядит оно как небольшой планшетный компьютер. На экране показываются вены, не видные невооруженным глазом.

Alexander Legky/Global Look Press

Эксперты под руководством Владимира Козлова также занимаются разработкой телемедицинской платформы, которая позволит врачу не только консультировать пациента онлайн, но и проводить некоторые обследования, например измерять пульс, снимать ЭКГ, определять насыщенность крови кислородом.

Такая разработка актуальна как раз сейчас, когда необходимо сократить контакты между людьми. Эта платформа могла бы стать альтернативой вызова врача на дом, — сообщил Козлов.

Врачи также ждут от российских разработчиков лёгкие и износостойкие защитные экраны для лица. Именно за такое устройство медики сейчас будут благодарны изобретателям, сказал в беседе с NEWS.ru главврач ГКБ № 64 города Москвы. По её словам, сейчас в учреждении таких устройств не хватает. Особенно активно ими пользуется персонал, работающий в амбулаторном звене.