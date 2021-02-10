Сибирские учёные: стволовые клетки повышают вероятность развития рака

Насколько знаменитостей в последние годы скончались от рака мозга. Эта редкая патология поразила Михаила Задорнова, Жанну Фриске, Дмитрия Хворостовского. Ряд СМИ и коллеги артистов высказывали предположения, что недуг могли спровоцировать омолаживающие инъекции из стволовых клеток. Сибирские учёные подтвердили, что препараты могут провоцировать рак. NEWS.ru расспросил лауреатов президентской премии об особенностях мутаций стволовых клеток.

В медицине и косметологии широко используются стволовые клетки. Это функциональные единицы — предшественники всех тканей нашего организма. С их помощью омолаживают кожу, лечат заболевания глаз, артрозы, рассеянный склероз. Всего выделяют более 80 недугов, для которых такой метод лечения признан эффективным.

Введение в организм стволовых клеток повышает вероятность развития рака, об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН (лаборатория индуцированных клеточных процессов) Сергей Богачев. Обычная клетка иногда мутирует и перерождается в онкологическую.

Достаточно семи мутаций, чтобы безобидная функциональная единица стала смертельно опасной, сообщают сибирские учёные. Изменения случаются под влиянием внешних факторов — курения, вредных выбросов в атмосферу, неправильного питания, алкоголизма. Иногда это происходит без видимых причин.

Злокачественные новообразования чаще появляются из раковых стволовых клеток и приближенных к ним по биологическим свойствам. Они создают вокруг себя опухолевое пространство и продуцируют метастазы. Развивается опасное заболевание.

Стволовая опухолевая клетка обладает огромным потенциалом выживаемости, она как птица феникс возрождается из пепла, именно поэтому рак лечить сложно.

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Вплоть до того, что если её развалить на куски, то они собираются в новую стволовую опухолевую клетку, с ещё более злобным характером, и продолжают заражать организм. Сергей Богачев главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН (лаборатория индуцированных клеточных процессов) главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН (лаборатория индуцированных клеточных процессов)

Есть факторы, которые указывают на то, что стволовые клетки могут перерождаться в раковые. Они универсальны, а значит, способны превращаться в любую клетку, в том числе и в злокачественную, подтверждает гипотезу сибирских коллег врач-онколог Вадим Гутник.

В некоторых странах исследования о влиянии стволовых клеток на развитие злокачественных опухолей вообще запрещены. Потому что мы открываем ящик Пандоры. Есть примеры молодых актрис, которые использовали подобные технологии для омоложения и в итоге погибли от рака. Лично я как онколог к этому отношусь с осторожностью. Вадим Гутник врач-онколог врач-онколог

Многие российские знаменитости умерли из-за онкологии. Такая участь постигла оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского, певицу Жанну Фриске. Они сгорели от злокачественной опухоли за несколько лет в молодом возрасте. Известная актриса Анастасия Заворотнюк также заболела раком. Сейчас она проходит курс лечения. Уже 2 года звезда сериалов не появляется на публике. Инъекции стволовыми клетками могли сыграть не последнюю роль в развитии патологии у звёзд, предполагают врачи.

Исследования современных учёных направлены на то, чтобы понять принципы поведения стволовых клеток в организме и обезвредить их. Недавно группе сибирских учёных под руководством Сергея Богачева присудили премию президента в области науки и инноваций. Их наградили за разработку нового подхода в лечении пациентов со злокачественными опухолями.

Одна из методик, опробованная сибиряками, позволяет воздействовать как раз на раковые стволовые клетки. Найден способ убивать их безвозвратно вместе с опухолью и метастазами. Для этого учёные используют химиотерапевтический препарат «Циклофосфан» совместно с веществом на основе ДНК. Лекарства вводятся именно в тот момент, когда стволовые опухолевые клетки становятся уязвимыми для их воздействия.

Технология уже опробована на экспериментальных опухолях мыши и человека. Она может применяться как самостоятельно, так и в комбинации с другими противоопухолевыми средствами. Впереди третья стадия клинических испытаний нового метода. Финансирование пока на неё не выделено. Сибирские учёные надеются на помощь региональных и федеральных властей.