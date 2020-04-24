Инфекционисты выступили против смягчения карантинных мер в России

https://static.news.ru/photo/febccdd0-8642-11ea-a593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Инфекционисты высказались против предложения правозащитников разрешить россиянам совершать пробежки по утрам и ездить на дачи во время пандемии.

Начальник центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов сравнил эту идею с разрешением человеку, который проходит лечение от алкоголизма, выпивать время от времени рюмку водки или бокал вина.

Мы такие ресурсы бросили на борьбу с заболеванием. Что будет, если сейчас все массово пойдут на пробежку или кататься на велосипеде? — цитирует его РБК.

Врач отметил, что его коллеги в настоящее время испытывают огромную нагрузку. Всем желающим бегать по утрам или выезжать за город он порекомендовал попробовать отработать смену в больнице.

Сапронова поддержал доктор медицинских наук Николай Малышев.

Получится: терпели, терпели, а на конечном этапе получили подъём заболеваемости, — сказал он.

По мнению специалиста, следует дождаться спада заболеваемости, который возможен после майских праздников.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде европейских стран жителям разрешили заниматься спортом во время карантина. Однако тренироваться можно только во дворе своего дома и в количестве не более двух человек. При этом является обязательным ношение маски и соблюдение дистанции.

В России на сегодняшний день зафиксировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 5,5 тысячи человек, умерли 615. В Москве — 36,8 тысячи заболевших, 2,7 выздоровели, скончались 325.

В мире насчитывается более 2,7 млн инфицированных. Скончались более 190 тысяч человек, выздоровели свыше 743 тысяч.