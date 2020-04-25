Инфекционисты предостерегли от самолечения противомалярийными препаратами

https://static.news.ru/photo/915085ea-86c7-11ea-8766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принимать противомалярийные препараты при коронавирусе COVID-19 следует с осторожностью, а назначать их должны только врачи. Побочные эффекты могут оказаться очень серьёзными и даже опасными, предупредили инфекционисты.

Некоторые наименования включены в методические рекомендации Министерства здравоохранения, которые касаются профилактики, диагностики и лечения коронавируса нового типа. Вместе с тем до сих пор существует мало научных данных об эффективности таких препаратов против коронавирусной инфекции.

Зато список так называемой «побочки» весьма широк, отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Основные — это действие на сердце, вероятность аритмии и сердечного приступа, токсичность для печени и побочные эффекты на нервную систему, которые вызывают очень серьёзные перепады настроения, — цитирует вирусолога ТАСС.

Он добавил, что такие лекарства с осторожностью назначают больным с заболеваниями сердца и печени.

Помимо сердца, нервной системы и печени, противомалярийные препараты влияют и на эндокринные органы, добавил врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Он напомнил, что «процедура назначений препаратов при коронавирусе — это консилиум» врачей, так как в рекомендации по их применению не написано, что они являются средствами для лечения коронавирусной инфекции.

Кидаться на эти препараты, как на панацею, сейчас не стоит, — выразил уверенность медик.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко также ранее сообщал, что в других странах уже были неудачные случаи использования противомалярийных препаратов на дому без консультации и назначений врача.

Ранее инфекционисты объяснили динамику заболеваемости COVID-19 в России. Как писал NEWS.ru, ежедневный прирост заболевших в последнюю неделю колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек. Такие скачки могут говорить о выходе на плато по заболеваемости, считают специалисты.